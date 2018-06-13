Дату референдума о разделении Калифорнии назвали в США



Дрейпер уже выступал с подобными предложениями в 2014 и 2016 годах, но тогда его инициативы не нашли достаточной поддержки.



Голосование по вопросу о разделении Калифорнии на три отдельных штата пройдет 6 ноября. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление секретаря штата Алекса Падиллы, передает РИА Новости Ранее сообщалось, что инициатива американского венчурного инвестора Тима Дрейпера под названием Cal-3 собрала более 600 тысяч подписей. Для вынесения на референдум нужно было собрать более 365 880 голосов.Проект Дрeйпера предусматривает образование центрального, южного и северного штатов. Названия новым штатам дадут жители. Затем проект должен одобрить конгресс.