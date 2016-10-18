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28 апреля с космодрома «Байконур» стартовал космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым, Юрием Батуриным и первым космическим туристом американцем Деннисом Тито на борту.

14 июня в Шанхае на Саммите «Шанхайской пятерки» принята Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

29 августа состоялась Международная конференция «XXI век. Навстречу миру, свободному от ядерного оружия», посвященная 10-летней годовщине закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

1 сентября начался первый учебный год в Казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова.

8 сентября Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия этномемориального парка «Атамекен», соз­данного по его инициативе и приуроченного к 10-летию Независимости Республики Казахстан.

22–25 сентября состоялся государственный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Казахстан.

16 декабря Президент принял участие в торжественном собрании по случаю 10-летия Независимости Республики Казахстан «Десять лет, равные столетию». 

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