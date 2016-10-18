28 апреля с космодрома «Байконур» стартовал космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым, Юрием Батуриным и первым космическим туристом американцем Деннисом Тито на борту.
14 июня в Шанхае на Саммите «Шанхайской пятерки» принята Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
29 августа состоялась Международная конференция «XXI век. Навстречу миру, свободному от ядерного оружия», посвященная 10-летней годовщине закрытия Семипалатинского ядерного полигона.
1 сентября начался первый учебный год в Казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова.
8 сентября Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия этномемориального парка «Атамекен», созданного по его инициативе и приуроченного к 10-летию Независимости Республики Казахстан.
22–25 сентября состоялся государственный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Казахстан.
16 декабря Президент принял участие в торжественном собрании по случаю 10-летия Независимости Республики Казахстан «Десять лет, равные столетию».