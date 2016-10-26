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28 февраля в Алматы открылись два крупных саммита глав государств – участников организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС) и глав государств СНГ.

1 марта в Алматы главы одиннадцати стран СНГ провели неформальную встречу на горнолыжном курорте Чимбулак. Подписано совместное заявление президентов Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

18 марта Президент подписал Закон «Об органах юстиции».

26 марта в Вашингтоне объявлено о присвоении Казахстану статуса страны с рыночной экономикой.

25 апреля в Алматы начал работу I Евразийский медиа-форум, на котором выступил Президент Нурсултан Назарбаев.

13 мая на очередном заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества в Москве Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали исторический до­кумент – Протокол Соглашения между Россией и Казахстаном по разграничению северной части Каспийского моря.

4 июня состоялся созванный по инициативе Нурсултана Назарбаева­ первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Принятые по итогам встречи Алматинский акт и Декларация СВМДА об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизациями внесли большой вклад в развитие Совещания.

29 августа состоялось открытие уникального монумента «Астана-Байтерек».

4 сентября карагандинские шахты установили абсолютный рекорд добычи угля, который не могли побить в течение 29 лет. За август шахты им. Кузембаева и Костенко выдали на-гора более 530 тыс. тонн твердого топлива.

5 октября в Зайсанской впадине на глубине 1 700 метров обнаружены залежи нефти. По озвученным тогда прогнозам, ожидаемые ресурсы месторождения могут достигать десятков миллионов тонн нефти и до 50 млрд кубометров газа.

22 октября состоялось первое заседание Национального совета РК, на котором поддержана инициатива Главы государства о введении частного землевладения.

18–19 декабря во время рабочего визита Нурсултана Назарбаева­ в Россию президенты двух стран объявили 2003 год Годом Казахстана в России.

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