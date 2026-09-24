Даулет Бекманов назначен заместителем министра обороны РК

С июля 2025 года он возглавлял АО «НИТ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Главы государства Бекманов Даулет Нысанхулович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности инженер-системотехника ТОО «Медиа Софт Астана».

С октября 2006 по октябрь 2011 года работал специалистом в Отделе информационных архивных технологий Национального архива РК, ведущим специалистом ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения», главным аналитиком АО «Национальные информационные технологии».

С октября 2011 года по сентябрь 2018 года занимал руководящие должности в Министерстве связи и информации РК, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Агентстве РК по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК и Министерстве информации и коммуникаций РК.

С сентября 2018 года по февраль 2020 года - заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

С февраля 2020 года по май 2023 года - председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С мая 2023 года по июль 2025 года - управляющий директор почтовому сервису и государственным услугам АО «Казпочта».

Со 2 июля 2025 года избран председателем правления АО «Национальные информационные технологии».

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