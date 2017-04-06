​Даулет Турлыханов: Все условия для борцов в стране созданы

Об этих традиционных соревнованиях наша газета уже писала, называла победителей в различных весовых категориях. По ходу соревнований мы поговорили с Даулетом Турлыхановым, который когда-то и сам участвовал в подобных состязаниях. Но в годы его молодости эти турниры посвящались героям гражданской и Великой Отечественной войн, юбилейным датам в истории Страны Советов.

– Даулет Болатович, перед началом турнира вы вместе с олимпийским чемпионом 1988 года по греко-римской борьбе россиянином Камандаром Маджидовым во дворце «Халык Арена» провели для юных алматинцев мастер-класс, показали воспитанникам детско-юношеских школ свои коронные приемы. Мы слышали, что такие уроки мастерства теперь для начинающих борцов будут проводиться регулярно...

– Это, между прочим, было предложено ввести в практику управлением физической культуры и спорта Алматы и Федерацией борьбы крупнейшего города страны. И здесь очень хорошо совпало по времени: знаменитые гости нашего турнира не только посмотрели юношеские соревнования, но и поделились своим опытом с начинающими и уже показывающими неплохие результаты спортсменами. Возможно, новички еще не все поняли из богатейшего арсенала Камандара Маджидова, они только знакомятся с азами борьбы, а ребята постарше, конечно, уже могут брать на вооружение прие­мы, с которыми выигрываются медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Мы хотим ввести в обычную ­практику проведение таких мас­тер-классов. Чего уж тут скрывать – у нас в стране ощущается проб­лема с тренерскими борцовскими кадрами: количество их вроде достаточное, а профессиональные качества – очень слабые. Наши наставники готовят молодых спорт­сменов по тем методическим пособиям, по которым когда-то учились сами. Но на прежнем багаже сейчас далеко не продвинешься.

– Турниры на призы Турлыханова всегда проходили с большим количеством почетных гостей, но нынешний, похоже, превзошел предыдущие по звездному составу наблюдателей. Из России приехали заслуженный тренер СССР, мэтр греко-римской борьбы Геннадий Сапунов и уже упоминавшийся Камандар Маджидов, в церемонии награж­дения победителей и призеров принял участие ваш соперник по финальной схватке на Сеульской Олимпиаде Ким Ен Нам из Южной Кореи, ставший тогда, в 1988 году, обладателем золотой медали. Как вам удается «заполучить» на именные соревнования таких асов мирового спорта?

– У нас крепкая дружба с тех еще давних времен, когда мы сами выступали на ковре, а наставники нас учили бороться как можно лучше. Прошли годы, а теплые отношения между нами сохранились. Мы сейчас даже шутим со своими бывшими учителями, общаемся с тренерами на равных, как ровесники, хотя когда-то в присутствии главного тренера сборной СССР Геннадия Сапунова даже пикнуть не могли.

Так что на российские мероприятия мы приезжаем, на наши – они. Помимо Геннадия Сапунова и Камандара Маджидова мы дружим с Александром Карелиным, Михаилом Мамиашвили и многими другими. У каждого, конечно, свои проблемы, своя судьба, но воспоминания у нас общие.

– Нынче проводится уже 18-й по счету именной турнир, а если учесть, что его первым участникам было где-то по 15 лет, то сейчас им уже серьезно за тридцать. Многие завершили выступления на ковре. Кто-нибудь из известных наших «греко-римлян» подходил к Вам со словами: «А ведь моя спортивная биография начиналась с турнира на призы Даулета Турлыханова!»...

– Практически все лидеры нынешней сборной Казахстана, такие как неоднократные призеры чемпионатов мира Алмат Кебисбаев и Нурмахан Тыналиев, когда-то боролись на этом турнире. Соревнования для детей очень нужны, юные спортсмены должны постоянно состязаться, оттачивать мастерство. В месяц они должны выступать в серьезных соревнованиях как минимум два раза, и только тогда можно рассчитывать на рост мастерства. Мы ведь в свое время так и боролись. Я до сих пор помню тот Всесоюзный юношеский турнир по классической борьбе памяти 28 героев-панфиловцев, в котором в детстве участвовал, а также масштабные и очень ответственные соревнования на призы памяти Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова и многие другие.

Надеюсь, что и в памяти нынешних ребят останутся наши сегодняшние турниры на призы Жаксылыка Ушкемпирова, Бахтия­ра Байсеитова, Даулета Турлыханова, памяти Шамиля Серикова... Хочется верить, что когда-нибудь победители юношеских соревнований прославят Казахстан на Олимпийских играх и чемпионатах мира, наши любители борьбы явно заждались золотых медалей земляков с крупнейших соревнований современности.

По просьбе руководства Национального олимпийского комитета Казахстана я пришел куратором по греко-римской борьбе в Федерацию борьбы РК. Это дополнительная нагрузка и большая ответственность. Могу сказать напрямик: мы в последнее время потеряли советскую и казахстанскую школу греко-римской борьбы, порой смотришь на атлета, выступающего за нашу страну, и удивляешься: неужели так низко пал уровень подготовки отечественных атлетов? Нам предстоит много работы, подтягивать придется и физическую подготовку, и функциональную. И главное, на ковре нечего делать без характера, волевого, победного настроя. Мы с новым тренерским составом провели первые учебно-тренировочные сборы, я постоянно провожу совещания с наставниками и самими спортсменами. Условия для борцов в нашей стране созданы прекрасные, за палуанами остается главное – работа и еще раз работа.