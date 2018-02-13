Даурен Абаев: Около 1249 сел РК планируют обеспечить высокоскоростным интернетом в 2021 году
Жанат Тукпиев
Около 1249 сел РК планируют обеспечить высокоскоростным интернетом в 2021 году. Об этом на заседании в Правительстве РК сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"К 2021 году министерство планирует обеспечить 1249 сел высокоскоростным интернетом. В зоне охвата проживает порядка 2,5 миллионов человек. Также по технологии LT 800 будут охвачены более 2,5 тысяч сел с населением порядка около 800 тысяч человек. Отдаленные населенные пункты планируется решить посредством доступа через спутниковые системы", - сказал Даурен Абаев.
В тоже время, министр заявил что, той или иной степени на данный момент все населенные пункты охвачены интернетом, но проблема как раз таки заключается в его качестве.
"Где –то, качество как городах хорошее, но в отдаленных селах качество интернета очень низкое. Частные компании в отдаленные населенные пункты не идут, потому что это затратно. Поэтому мы практической реализацией заниматься планируем в этом году", - заключил Даурен Абаев.