Общество
Даурен Абаев поддержал идею представить погибшего инспектора к госнаграде
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поддержал предлагаемое в соцсетях предложение о представлении к государственной награде погибшего при потасовке с браконьерами природоохранного инспектора Ерлана Нургалиева, сообщает Inform.kz.

"Да, как гражданин Республики Казахстан, я эту инициативу полностью поддерживаю", - сказал Даурен Абаев, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы "Открытый диалог".

Министр выразил соболезнования родным и близким погибшего инспектора.

"Мы не часто становимся свидетелями столь самоотверженного, героического служения долгу. Думаю, всем нам поступок Ерлана Нургалиева в очередной раз напомнил, что за всеми большими достижениями всегда стоят такие простые, но сильные люди. Ведь только в прошлом эфире мы обсуждали то, что за последний год популяция сайги в Казахстане выросла на 40%. Теперь мы знаем, что в том числе и благодаря таким людям все это стало возможным", - отметил он.

Даурен Абаев напомнил, что ход расследования взят на личный контроль Генерального прокурора и заверил, что по этому делу в Карагандинской области работают лучшие сотрудники МВД.

"Я абсолютно уверен, что виновные будут пойманы и наказаны в строгом соответствии с законодательством РК", - считает глава МИК.

Министр подчеркнул, что, возможно, теперь в организации природоохранной деятельности многое будет пересмотрено. По его информации, в прошлом году охрана сайгаков на огромных площадях осуществлялась силами 200 инспекторов.

"Но при этом нельзя говорить, что все так безнадежно и плохо. Вы наверняка помните, еще 15 лет назад сайгаки, косули и даже фламинго истреблялись в больших масштабах. Во многом это происходило из-за слабой технической оснащенности природоохранной инспекции. При этом многие дела не доходили даже до суда, не говоря уже о конкретных приговорах. Сегодня ситуация совершенно другая. Служба охраны животного мира обеспечена современной автомобильной техникой, снегоходами, мотоциклами. Но естественно, все это надо постоянно улучшать", - отметил Даурен Абаев.

Также он сообщил, что только за прошлый год с браконьеров взыскано почти 350 миллионов тенге. Десятки человек получили реальные сроки наказания.

Напомним, при попытке задержания браконьеров, убивших пять краснокнижных сайгаков в Карагандинской области, тяжело пострадали двое инспекторов. Один из них скончался в больнице, не выходя из комы.

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