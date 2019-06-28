Даурен Абаев поздравил журналистов с профессиональным праздником
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" поздравил работников СМИ с профессиональным праздником, сообщает Inform.kz.
"На этой неделе, как говорят работники прессы, Президент вернул им профессиональный праздник. Теперь 28 июня - официальный день журналистики. Пользуясь эфирным временем, хочу поздравить всех журналистов с предстоящим профессиональным праздником и пожелать всем работникам масс-медиа успехов, интересных проектов и новых достижений. Уверен, что хорошим подспорьем этому празднику станет награждение лучших журналистов страны Национальной премией "Уркер", - подчеркнул Даурен Абаев.
Напомним, постановлением Правительства РК от 25 июня 2019 года день работников СМИ в Казахстане был учрежден 28 июня и получил название - День работников средств массовой информации.