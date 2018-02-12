Даурен Абаев провел ряд встреч в рамках Всемирного правительственного саммита
В рамках Всемирного правительственного саммита министр информации и коммуникаций Республики Казахстан принял участие в рабочей встрече II-го "Глобального диалога счастья" с представителями Португалии, Коста-Рики, Словении, Мексики и ОАЭ, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы МИК РК, в ходе встречи стороны обсудили вопросы удовлетворенности граждан государственными и социальными услугами, а также многосторонний подход к реализации целей устойчивого развития резолюции ООН – счастье: целостный подход.
Отдельный блок встреч был посвящен вызовам будущего, связанного с искусственным интеллектом и глобальной цифровизацией.
Также Даурен Абаев провел двустороннюю встречу с государственным министром по делам счастья и благополучия ОАЭ Охудом Аль Руми. Между сторонами достигнута договоренность об определении контактных лиц по продвижению совместных проектов в области информационно-коммуникационных технологий, а также цифровых и государственных услуг.
Отметим, 10-14 февраля в городе Дубай проходит ежегодный Всемирный правительственный саммит под лозунгом "Изменить будущие правительства".
Всемирный правительственный саммит является крупнейшей глобальной платформой, посвященной исследованию будущего правительств, движимых технологическим прогрессом и прогрессивными ожиданиями граждан.
Саммит демонстрирует будущие тенденции в области государственных услуг, руководства и инноваций. Мероприятие ежегодно собирает порядка 3 тысяч гостей из более чем 130 стран мира, включая политиков, ученых и представителей международных организаций.