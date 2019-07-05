Фото пресс-службы МО РК
В эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о самоотверженной работе саперов в Арысе, передает Kazpravda.kz
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Рассказывая о рабочей поездке Премьер-министра РК Аскара Мамина в Арыс, Абаев отметил, что поразило его больше всего.
"Больше всего меня поразили наши саперы, которые провели громадную работу. С ней они справились на очень высоком и профессиональном уровне. Каждый метр земли был обследован. Было извлечено и обезврежено много боеприпасов и благодаря их опасному для жизни труду жители больше никогда не увидят взрывов и заживут новой и спокойной жизнью", – сказал Абаев.
Также он подчеркнул, что атмосферу в городе можно ощутить только побывав там лично.
"Следить за новостями по телевизору и побывать в городе лично – это абсолютно разные вещи. Надо признать, что масштаб ущерба в городе серьезный. Недовольство, которое было у жителей, по-человечески, можно понять можно", – отметил Даурен Абаев.