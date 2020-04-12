Даурен Абаев: Режим ЧП - не повод ущемлять права журналистов

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В частности, было сообщение акимата региона о том, что журналисты нарушили режим карантина.



"Мы понимаем, что сейчас в стране введен режим ЧП, принимаются строгие карантинные меры. Все на взводе. Но хочу обратиться к местным властям - с пониманием отнестись к работе прессы. По нашей информации, никакого преднамеренного нарушения карантинных ограничений со стороны журналистов не было. Чрезвычайное положение - это не повод ущемлять их права. Журналисты сейчас работают на износ, находятся на передовой, реализуя наше неотъемлемое право на получение достоверной информации. Давайте не будем забывать об этом", - прокомментировал Даурен Абаев.

