Даурен Абаев возглавил Министерство информации и коммуникаций РК

Политика
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Ксения Воронина
Советник Президента РК – пресс-секретарь Президента РК Даурен Абаев назначен главой Министерства информации и коммуникаций РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

Также Елбасы подписал Указ "О назначении Абаева Д.А. министром информации и коммуникаций Республики Казахстан".

Напомним, что 5 мая на совещании с участием руководства страны Глава государства поручил создать уполномоченный государственный орган – Министерство информации и коммуникаций.

"Сегодня данные функции находятся в непрофильном министерстве. В Правительстве никто не координирует эту отрасль, не контролирует средства, которые государство выделяет на информационную работу. Поэтому для преодоления текущих информационных вызовов, эффективного сопровождения Пяти реформ поручаю создать уполномоченный государственный орган – Министерство информации и коммуникаций", – заявил Нурсултан Назарбаев.

Абаев Даурен Аскербекович родился в 1979 году в Алматинской области. В 2001 году с отличием окончил Казахский Государственный Национальный Университет имени Аль-Фараби, в 2014 году – Евразийский гуманитарный институт.
С августа 2001 по август 2003 года работал в центральном аппарате Министерства иностранных дел РК.
С мая 2003 года по май 2007 года – на дипломатической службе в посольствах РК в Азербайджане и Королевстве Нидерланды.
С мая 2007 по декабрь 2007 года – начальник отдела пресс-службы МИД РК.
С декабря 2007 по декабрь 2008 года – главный эксперт, консультант Протокола Президента РК.
С декабря 2008 по октябрь 2009 года – заместитель пресс-секретаря Президента РК.
С октября 2009 года – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
В октябре 2011 года распоряжением Главы государства назначен пресс-секретарем Президента РК.
В июле 2013 года распоряжением Президента Казахстана назначен советником Президента РК – пресс-секретарем Президента РК.
Имеет дипломатический ранг первого секретаря I класса.
Владеет казахским, русским, английским языками.
Награжден орденом "Құрмет".
Женат, воспитывает двоих детей.

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