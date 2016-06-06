Даурен Абаев выразил соболезнования семьям погибших от теракта в Актобе

"Вчера был очень непростой для всех нас день… Хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших от рук террористов, а всем пострадавшим желаю скорейшего восстановления. Наши полицейские и военные, охраняя безопасность и спокойствие казахстанцев, приняли на себя удар преступных действий экстремистов", – написал Абаев в своем аккаунте в Facebook.
Он отметил, что в столь сложных ситуациях стабильность в обществе во многом зависит от происходящего в информационном поле.
"Поэтому хочу выразить благодарность моим коллегам из Министерства внутренних дел за сотрудничество и оперативное информирование общественности о подробностях случившегося. Пресс-служба МВД сработала оперативно, обнародовав официальное заявление сразу же по мере сбора и проверки поступавшей информации", – подчеркнул министр.
Даурен Абаев также поблагодарил журналистов за профессионализм и ответственность. По его словам, материалы о происшествии были основаны на официальных данных, оперативно давались опровержения недостоверным данным.
"Мы и дальше будем продолжать работу по повышению прозрачности государственных органов", – заметил Абаев.