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​Даурен Карабаев: Обратный выкуп привилегированных акций – привлекательный вариант как для держателей акций, так и для компании

– Даурен Сапаралиевич, 13 августа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД «КМГ») объявило об обратном выкупе привилегированных акций. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

– Как известно, в конце 2017 года РД «КМГ» сделала предложение об обратном выкупе своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) и простых акций. Привилегированные акции в тот момент не были включены в программу, так как не было полной уверенности в успешности обратного выкупа ГДР и простых акций. Однако обратный выкуп простых акций и ГДР вызвал интерес среди акционеров, подавляющее большинство держателей акций по собственному желанию предъявили принадлежащие им ГДР и акции к обратному выкупу.

Я считаю, это было правильным решением с учетом рыночной ситуации и перспектив дальнейшего развития компании. По результатам обратного выкупа простых акций и ГДР доля НК «КМГ» в акциях РД «КМГ» увеличилась с 63% до 94,5%.

После успеха с выкупом простых акций и ГДР компания сделала предложение об обратном выкупе привилегированных акций. Держателям привилегированных акций это предложение дает возможность реализовать принадлежащие им акции по привлекательной цене и тем самым монетизировать свои инвестиции.

Для компании же обратный выкуп считается возвратом определенного избыточного капитала, позволяет оптимизировать структуру капитала компании и реализовать дальнейшие планы по реорганизации компании в группе КМГ. Дело в том, что РД «КМГ» сама не ведет операционной деятельности, а владеет рядом производственных активов в группе компаний КМГ. Ввиду происходящей масштабной оптимизации в группе компаний КМГ переосмысливается и роль РД «КМГ». В настоящее время рассматриваются различные варианты дальнейшей деятельности РД «КМГ». В связи с этим обратный выкуп привилегированных акций на данном этапе остается привлекательным вариантом как для держателей акций, так и для компании.

Надо отметить, что участие в обратном выкупе добровольно для акционеров. Держатели привилегированных акций должны принять решение – продать или нет, принимая во внимание многие факторы – текущую рыночную ситуацию, дальнейшие перспективы деятельности компании, риски и, наконец, уникальную ситуацию индивидуально каждого акционера.

– Какая цена выкупа привилегированных акций?

– Цена выкупа составляет 12 800 тенге за одну привилегированную акцию. Принимая во внимание, что за последний месяц средневзвешенная цена составила 10 292 тенге, премия к рыночной стоимости составляет 24,4%. Надо отметить, что премия в случае выкупа ГДР и простых акций в декабре 2017 – марте 2018-го была 23,7%. Кроме того, недавно некоторые привилегированные акционеры обращались в компанию с просьбой выкупить у них принадлежащие им привилегированные акции. Цена выкупа у них составила 12 115 тенге за привилегированную акцию. Компания берет на себя расходы держателей привилегированных акций – физических лиц – за услуги АО «Казпочта» как трансфер-агента и брокера.

– Кто является держателем привилегированных акций?

– 86% акций принадлежат физическим лицам, это порядка 15 тысяч человек, большая часть которых состоит из текущих и бывших сотрудников АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз». Оставшиеся 14% привилегированных акций принадлежат юридическим лицам.

– Какова процедура реализации привилегированных акций?

– Участвовать в обратном выкупе можно через брокера или трансфер-агента. Подробные консультации можно получить в call-центре, офисах трансфер-агента в регионах, у брокера, а также в компании. Обратный выкуп будет продолжаться до 16 ноября 2018 года, что должно позволить всем держателям привилегированных акций принять необходимые решения и оформить все документы.

– Можете ли Вы сделать предварительные прогнозы по обратному выкупу акций?

– В настоящее время еще рано делать какие-либо прогнозы, так как предложение только стартовало. Со своей стороны мы готовы вести открытый диалог и ответим на все интересующие акционеров вопросы.

Хотел бы отметить, что все предпринимаемые шаги как РД «КМГ», так и ее материнской компании в первую очередь направлены на построение высокоэффективной компании, приносящей максимальную выгоду стране.

Беседовал Глеб Малых

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