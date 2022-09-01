Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов РК

Постановлением Правительства РК Темирбеков Даурен Оденович назначен вице-министром финансов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Даурен Темирбеков родился в 1986 году в Семее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет Дружбы народов, Университет Шеффилда (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.

С 2008-2009 гг. занимал должность эксперта в Комитете госимущества и приватизации МФ РК.

В 2009-2011 гг. — эксперт; главный эксперт управления методологии управления государственными активами Министерстве финансов РК.

В 2011-2015 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерстве финансов РК.

В 2015-2017 гг. — заместитель директора департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.

В 2017-2018 гг. — заместитель директора департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

С июня 2018 года по настоящее время являлся директором департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.