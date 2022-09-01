Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов РК

Постановлением Правительства РК Темирбеков Даурен Оденович назначен вице-министром финансов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Даурен Темирбеков родился в 1986 году в Семее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет Дружбы народов, Университет Шеффилда (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.

С 2008-2009 гг. занимал должность эксперта в Комитете госимущества и приватизации МФ РК.

В 2009-2011 гг. — эксперт; главный эксперт управления методологии  управления государственными активами Министерстве финансов РК.

В 2011-2015 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерстве финансов РК.

В 2015-2017 гг. — заместитель директора департамента методологии  бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.

В 2017-2018 гг. — заместитель директора департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

С июня 2018 года по настоящее время являлся директором департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

Популярное

Все
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Цены давят на бизнес и бюджет
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
Как «запортачено», так и заплачено
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
Остался счетчик без методики
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
В новый учебный год со старыми вопросами
Указ Президента Республики Казахстан
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Гидроресурсы Тургайского края
Медовар из Сырымбета
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Конституция: идеи и люди
Премьера в столице
Северный полюс успеха
Запас кормов карман не тянет
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Ухаживать бы, а не прикрывать
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Новые принципы и гарантии
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Кадровые назначения
Ералы Тугжанов получил новое назначение
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Политика , Кадровые назначения
В Министерстве энергетики Казахстана – новое назначение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]