Давайте, дети, учиться!

В Алматы состоялась официальная презентация образовательной платформы Mektep-online, на которой собрано около четырех тысяч видео-уроков на казахском и русском языках по программам для младшей, средней и старшей школы.

Отрадно, что благодаря данному проекту бесплатные и общедоступные уроки наших учителей заинтересовывают детей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

В образовательную платформу Mektep-online входит сайт и одноименные YouTube-каналы по физике, математике, химии, биологии и геометрии. Предметы выбраны не случайно. Это техническая база, которая нужна для того, чтобы взращивать в нашей стране в дальнейшем технических специалистов.

По словам представителя частного фонда, разработавшего платформу, Балии Акимбековой, проект создавался учителями и родителями, переживающими за то, чтобы дети получали хорошее образование и имели к нему доступ. Как известно, сегодня в регионах есть проблема с нехваткой преподавателей-предметников, а данная платформа позволяет независимо от того, где находится ребенок – в селе или в городе – получать качественные знания и беспрепятственный доступ к бесплатному онлайн-репетитору 24⁄7.

– Все, что нужно вашему ребенку – Интернет, – говорит Балия Акимбекова.

Она также отметила, что с 2009 года Казахстан каждые три года проходит оценку международного исследования Program International Student Assessment (PISA). И, к сожалению, наша страна пока показывает не самые лучшие результаты.

– Казахстан занял 69 место из 77 стран и уступает лидерам рейтинга – Китаю и Сингапуру более 100 баллов. Разница в 30 баллов по международной шкале PISA равна одному году обучения в школе. Напрашивается вывод о том, что семиклассники Сингапура на голову выше наших 11-классников, а может быть даже и студентов. Поэтому мы должны создавать новые инструменты, которые бы смогли помогать нашим детям становиться лучше и умнее, – резюмировала представитель фонда-разработчика платформы.

Этот проект работает два года, поэтому уже имеет хорошие результаты. Более 27 миллионов просмотров суммарно набрали все каналы, имеющие свыше 100 тысяч подписчиков. Учителям пишут дети из более 20 стран мира. Проходящие подготовку к своим урокам задают вопросы, выражают благодарность за полученные знания. Онлайн-репетитор является уже сейчас помощником не только детям, которые могут лучше усвоить школьные уроки, но и молодым учителям, готовящимся к занятиям и использующим учебный материал в качестве помощника.

Эльмира Рафикова является преподавателем математики в Mektep-online, учителем специализированной гимназии № 8 имени Гагарина для одаренных детей. По словам организаторов платформы, канал с уроками Эльмиры Ринатовны на сегодняшний день набрал большее количество просмотров и в прошлом году получил «серебряную кнопку» от YouTube. Этого преподавателя очень любят дети.

– В проект меня привела идея донести до любого ребенка любые знания, помочь ему в преодолении каких-либо пробелов по математике, – делится Эльмира Рафикова. – Формирование критического, креативного мышления способствует развитию самооценки, самодостаточности у детей. И это является главным приоритетом в преподавании любого предмета.

В этом году создатели проекта записали уроки для детей начальной школы, с 1 по 4 классы, получился интересный образовательный контент в игровом формате.

Преподаватель физики Mektep-online Ринат Ибраимов отметил, что для всех учителей участие в проекте – большой опыт.

– Мы усовершенствовали свои навыки в плане взаимодействия с аудиторией, умения подать материал в сжатой, но максимально понятной форме. Нас смотрят дети абсолютно разного уровня подготовки, и наша задача – донести до них сложный материал простым языком, пробудить интерес к его изучению. Дети должны понимать, что все науки познаваемые, – сказал Ринат Рустемович.

Татьяна Геннадьевна Белоусова, преподаватель химии, обратила внимание на то, что учителя проекта Mektep-online стараются давать детям расширенную информацию по предмету, что позволяет им в дальнейшем качественно подготовиться как к единому национальному тестированию, так и к различным школьным олимпиадам.

– Через наши предметы мы готовим детей к экзаменам международного уровня. Вместе с детьми наши уроки увлеченно смотрят даже родители, бабушки и дедушки, которые тоже с энтузиазмом занимаются, восполняют свои пробелы в знаниях, – заключила Татьяна Белоусова.