Статьи
Давайте, дети, учиться!
Юлия Миленькая

В Алматы состоялась официальная презентация образовательной платформы Mektep-online, на которой собрано около четырех тысяч видео-уроков на казахском и русском языках по программам для младшей, средней и старшей школы.

Отрадно, что благодаря данному проекту бесплатные и общедоступные уроки наших учителей заинтересовывают детей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

В образовательную платформу Mektep-online входит сайт и одноименные YouTube-каналы по физике, математике, химии, биологии и геометрии. Предметы выбраны не случайно. Это техническая база, которая нужна для того, чтобы взращивать в нашей стране в дальнейшем технических специалистов.

По словам представителя частного фонда, разработавшего платформу, Балии Акимбековой, проект создавался учителями и родителями, переживающими за то, чтобы дети получали хорошее образование и имели к нему доступ. Как известно, сегодня в регионах есть проблема с нехваткой преподавателей-предметников, а данная платформа позволяет независимо от того, где находится ребенок – в селе или в городе – получать качественные знания и беспрепятственный доступ к бесплатному онлайн-репетитору 24⁄7.

– Все, что нужно вашему ребенку – Интернет, – говорит Балия Акимбекова.

Она также отметила, что с 2009 года Казахстан каждые три года проходит оценку международного исследования Program International Student Assessment (PISA). И, к сожалению, наша страна пока показывает не самые лучшие результаты.

– Казахстан занял 69 место из 77 стран и уступает лидерам рейтинга – Китаю и Сингапуру более 100 баллов. Разница в 30 баллов по международной шкале PISA равна одному году обучения в школе. Напрашивается вывод о том, что семиклассники Сингапура на голову выше наших 11-классников, а может быть даже и студентов. Поэтому мы должны создавать новые инструменты, которые бы смогли помогать нашим детям становиться лучше и умнее, – резюмировала представитель фонда-разработчика платформы.

Этот проект работает два года, поэтому уже имеет хорошие результаты. Более 27 миллионов просмотров суммарно набрали все каналы, имеющие свыше 100 тысяч подписчиков. Учителям пишут дети из более 20 стран мира. Проходящие подготовку к своим урокам задают вопросы, выражают благодарность за полученные знания. Онлайн-репетитор является уже сейчас помощником не только детям, которые могут лучше усвоить школьные уроки, но и молодым учителям, готовящимся к занятиям и использующим учебный материал в качестве помощника.

Эльмира Рафикова является преподавателем математики в Mektep-online, учителем специализированной гимназии № 8 имени Гагарина для одаренных детей. По словам организаторов платформы, канал с уроками Эльмиры Ринатовны на сегодняшний день набрал большее количество просмотров и в прошлом году получил «серебряную кнопку» от YouTube. Этого преподавателя очень любят дети.

– В проект меня привела идея донести до любого ребенка любые знания, помочь ему в преодолении каких-либо пробелов по математике, – делится Эльмира Рафикова. – Формирование критического, креативного мышления способствует развитию самооценки, самодостаточности у детей. И это является главным приоритетом в преподавании любого предмета.

В этом году создатели проекта записали уроки для детей начальной школы, с 1 по 4 классы, получился интересный образовательный контент в игровом формате.

Преподаватель физики Mektep-online Ринат Ибраимов отметил, что для всех учителей участие в проекте – большой опыт.

– Мы усовершенствовали свои навыки в плане взаимодействия с аудиторией, умения подать материал в сжатой, но максимально понятной форме. Нас смотрят дети абсолютно разного уровня подготовки, и наша задача – донести до них сложный материал простым языком, пробудить интерес к его изучению. Дети должны понимать, что все науки познаваемые, – сказал Ринат Рустемович.

Татьяна Геннадьевна Белоусова, преподаватель химии, обратила внимание на то, что учителя проекта Mektep-online стараются давать детям расширенную информацию по предмету, что позволяет им в дальнейшем качественно подготовиться как к единому национальному тестированию, так и к различным школьным олимпиадам.

– Через наши предметы мы готовим детей к экзаменам международного уровня. Вместе с детьми наши уроки увлеченно смотрят даже родители, бабушки и дедушки, которые тоже с энтузиазмом занимаются, восполняют свои пробелы в знаниях, – заключила Татьяна Белоусова.

Популярное

Все
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Тема трубы накануне зимы
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
Нет требования – нет и наказания
С вокзала во дворец
Независимость в лицах
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Крупный «улов»
Работать засучив рукава
Чтобы понимать друг друга
После армии – в вуз
История любви и героизма
Штраф за спекуляцию
Чтобы помнили
Самый читаемый и почитаемый
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Статьи
Домашняя победа
Статьи
В Жарлыозеке – лучший аким
Статьи
Долгожданный асфальт
Статьи
Выдающиеся голоса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]