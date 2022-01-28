"Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента" - Токаев

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Екатерина Елисеева
Фото иллюстративное akorda.kz
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXI съезда партии Nur Otan заявил, что нельзя забывать об исторических заслугах Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой аккаунт в Twitter пресс-службы Президента РК.

"Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Н. Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства. В середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией", – отметил Глава государства. 

По словам Президента РК, это достижение имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства.

"Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно – и за рубежом, и у нас в стране. В целом, Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе", – дополнил Токаев. 

Он подчеркнул, нельзя также забывать, что в годы Независимости Казахстан вышел на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям. 

"Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего. Недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям. И даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI съезд партии Nur Otan, в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

В режиме видеоконференцсвязи в съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены Правительства.

Как сообщил ранее первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, на повестке внеочередного съезда – избрание Председателя партии; внесение изменений и дополнений в устав; внесение изменений в состав Политического совета.

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