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Давайте просто танцевать!
Елена Левкович

Этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как яркий пример нематериального наследия человечества.

– Простите, как Вас зовут? – подлетела я к одной из самых активных дам элегантного возраста, бодро отплясывающей на площадке перед сценой, в надежде на емкое выражение чувств по поводу происходящего на бульваре Demalys Promenade.

– Да какая разница! – засмеялась нарядная женщина. – Давайте просто танцевать и радоваться – праздник ведь!

Стало и правда как-то неловко отвлекать людей от в прямом смысле народных гуляний. Сабантуй – национальный праздник татар и башкир – еще только набирал обороты, а народу уже было – не протолкнуться. Люди пожилого возраста разместились на стульях, молодежь рассредоточилась по всему бульвару. Молодые татары и татарки в национальных костюмах кружились в хороводах, принимая в круг всех желающих.

Сабантуй, как известно, не имеет точной даты, но обычно празднуется в июне, в период, знаменующий окончание весенних полевых работ, после появления первых всходов на полях. В переводе с татарского «Сабантуй» означает «Праздник плуга» («сабан» на татарском языке – плуг и «туй» – праздник), а у башкир произносится чуть иначе – «хабантуй». Существует даже мнение, что Сабантуй – прототип Олимпийских игр.

Поздравить горожан с праздником поднялись на сцену председатель правления общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр «Таң» Дамир Султанов, заместитель председателя АНК – председатель правления республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Тауфик Каримов, замес­титель полномочного представителя Республики Татарстан в Казахстане Ольга Ульданова. Каждый из них пожелал собравшимся жить в мире и согласии, беречь традиции, родной язык и брать в этом пример с татар и башкир, у которых это здорово получается.

Открылся праздник выступлением лауреата международных конкурсов Асель Ергариной, под чей дивный голос прошел вынос флага Сабантуя (это, к слову, не единое полотнище, а венчающий флагшток целый «букет» платков и полотенец). Нарядные парни и девушки с коромыслами наперевес и верхом на фигурках коней оттанцевали под залихватскую мелодию, и Сабантуй вступил в свои официальные права.

Отметить праздник съехались популярные как отечественные, так и зарубежные артисты: исполнители и коллективы Нур-Султана (школа танцев «Шахназ» и ансамбль «Ай-Шолпан», лауреат международных конкурсов домбристка Баян Жуманова) и столичного татаро-башкирского культурного центра «ТАҢ» АНК, народный артист Республики Татарстан Илсаф (Ильсур Сафин). В пляс пустились и стар и млад.

Сабантуй удался на славу: и пес­ни, и танцы, и народные игрища – бег в мешках, борьба (куреш) батыров, бой мешками. Ну и, конечно, какой праздник без угощения? Чак-чак, хворост, присыпанный сахарной пудрой, – пальчики оближешь. Не досталось на самом празднике – в расставленных тут же, на бульваре, палатках было вдоволь вкусностей для домашнего чаепития. Все свежее, хрустящее, такое ароматное! Приобрести можно было и расшитые вручную полотенца, национальные татарские тюбетейки, салфетки и украшения.

Не заразиться атмосферой Сабантуя невозможно: когда вокруг тебя гремит музыка, пахнет свежей выпечкой и по-летнему припекает солнышко, ноги сами вытанцовывают, а глаза никак не могут «наесться» ярких красок и кутерьмы.

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