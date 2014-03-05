Давайте возьмемся за дело вместе!

Каждое Послание Лидера нации ставит перед обществом на определенном этапе развития страны соизмеримые с нашими возможностями и востребованные временем задачи. И надо заметить, все они выполняются с опережением. Разве в 2006 году мы могли полагать, что перспективная цель вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира будет достигнута менее чем за 10 лет?

Немецкий философ Артур Шопенгауэр сказал: «Самобытные мысли и объективные концепции не появляются, когда им вздумается, и заставляют себя дожидаться». Именно сегодня – ни раньше и ни позже – объективно пришло время нынешнего Послания Главы государства, а по сути – программы развития Казахстана до 2050 года. Если высокие цели предыдущих Посланий в рамках программы «Казахстан-2030» имели как бы пошаговый характер, то нынешнее обращение Лидера нации можно рассматривать как постановку задачи перед стартом на большую дистанцию, на финише которой – заветная цель вхождения Казахстана в состав 30 развитых стран мира.

Как известно, от старта напрямую зависит конечный результат, и мы надеемся, что предстоящая стартовая пятилетка будет всеобъемлющей, щепетильно просчитанной, жестко выверенной, стремительной и досрочной в своей реализации. И для этого у нашей страны есть все необходимое: сплоченная и образованная нация, железная логика и политическая воля ее Лидера, огромная территория и богатые природные ресурсы.

Какие мысли приходят после изучения Послания и что я, как член партии «Нур Отан» и житель Западно-Казахстанской области, связываю с этим важным программным документом?

Во-первых, масштабы поставленных Лидером нации задач и перспективы развития независимого Казахстана впечатляют, вселяют надежду, уверенность и гордость за страну, а его горячая убежденность, доступность изложения, ораторское мастерство и непоколебимая уверенность в достижимости результатов заставили даже телезрителей ощутить эффект присутствия в зале Дворца Независимости.

На мой взгляд, для Казахстана программная речь Президента страны Нурсултана­ Назарбаева по своей значимости сопоставима с «Новым курсом» Франклина Рузвельта для США 30-х годов прошлого века. И в то время, и сегодня перед страной встала непростая задача государственного регулирования и долгосрочного планирования рыночной экономики. К чести США, они с достоинством выполнили основные положения своей программы, став крупнейшей экономикой мира. Мы надеемся, что и нашу страну ждет успех. Установка Президента увеличить к 2050 году доли малого и среднего бизнеса в экономике страны до 50%, а уровень ВВП на душу населения – до 60 тыс. долларов вдохновляет и обязывает всех нас к слаженной и эффективной работе. Только высокая ответственность за результат, вера в общую победу и самоотверженный труд на благо страны и народа могут приблизить наши высокие, но вполне реальные цели.

Из Послания Лидера нации мы знаем, в каком направлении надо двигаться и к чему стремиться: это глубокая модернизация и индустриализация страны, внедрение инноваций, достижение высоких показателей инвестиций и стандартов жизни населения. Президент назвал 6 стран (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Россия и ЮАР), уровень развития которых на сегодня является для Казахстана примером и ближайшим ориентиром. Также Нурсултан Назарбаев уделил огромное внимание развитию малого и среднего бизнеса, назвав его прочной экономической основой государства и Общества Всеобщего Труда, что, по сути, является одной из наших национальных идей. К сожалению, отечественные банки второго уровня со своей нерасторопностью и высокими процентными ставками не нацелены на совместный результат, особенно на селе, и к кредитованию малого и среднего бизнеса относятся как к какой-то повинности. Банкам стало выгоднее без риска заниматься потребительскими кредитами. Необходимо найти механизм и повернуть банки второго уровня лицом к предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Высокие целевые ориентиры и задачи, поставленные Президентом страны перед обществом, не оставляют времени на раскачку.

Имея опыт работы акимом и сельскохозяйственного, и крупного промышленного районов, хочу изложить свой взгляд на перспективы развития сельских территорий. Конечно, процесс урбанизации, о котором сказал Президент, и перевод агропромышленного комплекса на инновационные рельсы – неизбежность, определенная реальной действительностью. Нет сомнения в том, что будущее сельского хозяйства должно быть за агропромышленными объединениями и холдингами, крупными хозяйствами и небольшими эффективными собственниками.

Качественный и высокотехнологичный ремонт дорог, связывающий сельские населенные пункты с городами и районными центрами, станет новым толчком для развития региональных экономик. Помимо создания тысяч новых рабочих мест это позволит сохранить и дать новый импульс социальному развитию всех бывших центральных усадеб хозяйств и крупных отделений, сразу прекратится вынужденный отток населения из села. История знает немало примеров, когда массовое строительство дорог поднимало экономику процветающих ныне стран на небывалый уровень. Ведь при наличии отличных дорог и постоянной работы для многих людей в нынешнее время место проживания не имеет особого значения: вместо райцентра или города они предпочтут остаться в обустроенном родном селе, тем самым сохранив в определенной степени уклад и психологию сельской жизни, – основу нашей нации, нашего народа.

Что касается развития промышленных районов, то, бесспорно, как указывает Президент страны, надо добиться, чтобы транснациональные компании, работающие в нефтегазовом секторе, вкладывались в создание производств как для собственных, так и для местных нужд. К сожалению, отдельные компании, как, например, крупнейший иностранный консорциум, ведущий разработку углеводородов в Бурлинском районе ЗКО, ограничиваются лишь выполнением отдельных положений Соглашения о разделе продукции (СРП).

Как акиму района мне приходилось не раз доказывать в суде и добиваться выполнения руководством консорциума всех пунктов СРП, пусть даже таких, по их мнению, «пустяшных», как погашение многолетней задолженности за аренду земельного участка над территорией горного отвода. Само собой, в процессе работы неоднократно озвучивалась идея создания сопутствующих производств или предприятий по сервису, которые стали бы огромным подспорьем для развития экономики района, однако все наши предложения инвесторами расценивались как посягательство на их суверенитет. Сейчас Казахстан наконец-то приобрел долю в этом крупнейшем проекте, и перспективы дальнейшего развития прекрасного города Аксая радуют и обнадеживают.

Очень своевременна идея Президента о создании в стране четырех крупных полицентрических агломераций и урбанистических центров, позволяющих экономике этих регионов стать новыми точками роста. В то же время хотелось бы, чтобы такие города, как, например, Уральск, тоже имели шанс стать центрами региональной агломерации. При всех бесспорных преимуществах и неоспоримых достоинствах Актобе как претендента на роль регионального лидера стартовые позиции Уральска не сильно уступают своему соседу, а в чем-то даже имеют преимущества. В Актобе проживает чуть более 400 тыс. человек, включая жителей сельских округов, находящихся в 25-километ­ровой зоне. Эти села с некоторых пор имеют городской статус, а их жители относятся к населению Актобе.

Явным преимуществом Уральска является его местоположение в европейской части страны, а сам регион граничит с пятью крупнейшими областями Российской Федерации. На сегодня в Уральске, по неофициальным данным, проживает свыше 300 тыс. человек. В то же время в непосредственной близости к городу, почти сливаясь с ним, находится несколько крупных сел, в каждом из которых проживает от 2 до 10 тыс. человек. Если селам, находящимся в 25-километровой зоне вокруг Уральска, по примеру Актобе, придать городской статус, то население нашего областного центра может приблизиться к требуемому рубежу. Согласно новому генплану развития Уральска, предполагается, что почти 70 тыс. городских очередников на получение вожделенного земельного участка под строительство индивидуального жилья будут вести его в основном (после разработки проектов детальной планировки) в этих селах-спутниках, находящихся в 25-километровой зоне. То есть уже налицо элементы урбанизации и разрастания городов. Город, находясь в непосредственной близости от крупнейших промышленных центров России с миллионным населением, таких, как Самара (250 км), Оренбург (300 км) и Саратов (400 км), для российского бизнеса является очень привлекательным и открывает огромные возможности для привлечения инвестиций, создания новых или совместных производств.

Будучи акимом Уральска, в 2012 году вместе с руководителем региона Нурланом Ногаевым мы объехали Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую и Оренбургскую области, встретились с их губернаторами и мэрами, подписали необходимые соглашения, по которым идет работа. После этого главы российских городов (и не только соседних) вместе с представителями бизнеса неоднократно приезжали в Уральск, чтобы подыскать варианты для вложения своих инвестиций в строительство жилья и другие отрасли. Немаловажную роль играют здесь личные дружеские взаимоотношения руководителя области с губернаторами сопредельных регионов, которые по примеру президентов Казахстана и России – Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина – активно содействуют интеграции и взаимопроникновению бизнеса.

Важнейшей составляющей нынешнего Послания является объединяющая многонациональный народ Казахстана идея новой национальной доктрины «Мәңгілік Ел». В моем понимании «Мәңгілік Ел» означает «Страна на века», иначе говоря, это реализованный плод многовековых мечтаний нашего народа о своей независимой, вольной и процветающей стране, название которой – Казахстан. Благодаря мудрой и прагматичной политике Президента страны Нурсултана Назарбаева наша страна состоялась как современное и динамичное развивающееся государство, признанное всем мировым сообществом.

«Мәңгілік Ел» – это наша страна, которой, мы надеемся, суждено жить тысячелетия. Как известно из истории, в борьбе за место под солнцем выживает сильнейший, и поэтому Казахстан обязан быть развитой индустриальной и процветающей страной, в которой одинаково комфортно будет жить как казахстанцам, так и представителям других государств. Так оно и будет, если мы в полной мере осуществим все программные установки нынешнего Послания Президента страны. Лидер нации в своей пламенной речи призвал казахстанцев активно включиться в реализацию Послания, определяющего дальнейший алгоритм поступательного движения нашей страны, чтобы мы и последующие поколения могли оставить своим потомкам независимый, процветающий и экономически сильный Казахстан, где главенствующим приоритетом будет обеспечение для населения высоких стандартов жизни.

Когда-то премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, выступая перед народом и полнясь любовью к своей стране, сказал пылко: «Так давайте исполним свой долг, сплотимся и будем вести себя так, чтобы если Британская империя прожила еще тысячу лет, то люди бы потом сказали: «Это был их великий час!». И действительно, Великобритания, взяв старт в годы правления Черчилля, стала одной из великих держав современного мира.

«Мы ставим великие цели во благо нашего народа, и поэтому я призываю все политические партии, общественные объединения, всех казахстанцев активно участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050! – сказал Президент Нурсултан ­Назарбаев, обращаясь к народу Казахстана. – ...Включайтесь в работу, каждый на своем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом!»

И дай нам бог, чтобы искренние, идущие от сердца слова Президента Нурсултана Назарбаева оказались для нашей страны такими же пророческими, как когда-то призыв Уинстона Черчилля для жителей Британской империи, и «великий час» для Казахстана непременно наступил!

Булат ШАКИМОВ, лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция», член Союза писателей России