Давайте жить дружно!

Мультфильмы про кота Лео­польда вышли на телеэкраны более 30 лет назад, и их первые поклонники уже успели стать не только родителями, но и бабушками-дедушками. Поэтому сказка Аркадия Хайта «День рожденья кота Леопольда» – тот спектакль, на который с удовольствием идут всей семьей. Горьковцы не стали обновлять любимую сказку принципиально, но современные штрихи все-таки внесли. «Mouse и cat – это мышь и кошка, – вслух переводят малыши надписи на футболках героев. – Сейчас они котика будут изводить»…

Леопольд по нынешним меркам старомоден: от клетчатых штанов и парчового фрака до дискового телефонного аппарата и патефона, сохранившихся в его доме. Разве такого кота и его жизненные принципы будут уважать современные продвинутые мышата? Писать и читать они умеют плоховато («Дарагому Льпольду от друзней», – выводит на коробке один из них), зато у них есть «сотки», игровые приставки, и они знают много-много способов, как «насолить» соседу-тихоне: тут тебе и рогатки, и мяч, наполненный камнями, и телефонное хулиганство, и чихательный торт… «Леопольд, выходи, подлый трус!» – скандируют уверенные в своей безнаказанности озорники. Неугомонные задиры переделывают на свой шкодливый лад песенки из мультфильмов, придумывая забавных героев: собаку по кличке Горшок, белокрылых мышаток, Чунго-Чайника, который съел на завтрак с двойками дневник…

Не понимает добродушия Леопольда и Доктор, который то, как спецназовец, спускается по веревочной лестнице («Он прилетел в голубом вертолете», – со знанием дела прокомментировал событие театрал-дошколенок), то, как заправский байкер, приезжает на другом «железном друге». «Центральная нервная система никуда не годится, Леопольд совсем не умеет сердиться», – ставит он диагноз. Если бы у Леопольда угнали велосипед, а потом разбили его о ближайший дуб, он бы только и сказал угонщику: «Дружок, ты не ушибся? А дуб не пострадал?». Проблема неприкосновенности частной собственности его не волнует, и постоять за себя этот обаятельный недотепа сможет только приняв «Озверин»…

В зале звучат смех и аплодисменты, а в финале доброта и терпение, дружба и взаимовыручка, конечно же, победят. Мышата, как и маленькие зрители, поймут, как прав кот Леопольд, призывающий: «Ребята, давайте жить дружно!». Молодые актеры – Максим Ященко, Александр Лукашевич, Денис Юкало, Мария Бандышева, Сергей Маштаков, Екатерина Максим, Данил Хомко, Дмитрий Маштаков и другие – играют увлеченно, задорно, артистично. Добавим, что абсолютно «артистична» и сама постановка: ее режиссер – опытная актриса театра Людмила Крючкова, а ее коллеги Мария Бандышева и Александр Корженко выступили в «роли» художника-постановщика и художника по костюмам.

Наталья КУРПЯКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА