Давид Дегтярев завоевал «золото» на Азиатских Пара играх-2026

Фото: Национальный паралимпийский комитет

Казахстанский спортсмен Давид Дегтярев стал победителем Азиатских Пара игр-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Представитель национальной сборной завоевал золотую медаль в пара пауэрлифтинге в весовой категории до 54 килограммов.

Серебряным призером стал Ян Цзинлян из Китая, а бронзовую медаль завоевал Хильман из Индонезии.

Отметим, что это второе "золото" Казахстана на Азиатских Пара играх-2026. Ранее первую золотую медаль национальной команде принес Еркин Габбасов, победивший в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров (R1).