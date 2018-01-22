Давку из-за акции на ледовом катке устроили жители Актау

Фото с сайта lada.kz
Подарок жителям Актау в виде бесплатного катания на коньках преподнес один из казахстанских банков. Это вызвало столпотворение в торгово-развлекательном центре "Актау", сообщает газета Лада
.
Такой большой поток желающих покататься бесплатно, как сообщил один из организаторов акции, не ожидали. Всех посетителей пропускают в порядке очереди. Но из-за большого количества желающих возникает давка. Такая картина, со слов организаторов, наблюдается уже второй день. Прокат коньков бесплатный. Каждые полчаса на лед запускают группу из 30 человек.
Фото с сайта lada.kz
Помимо Актау акция проходит еще в 19 городах страны. Как сообщают СМИ, из-за бесплатного катания давка также произошла в Атырау.