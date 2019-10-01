Давления со стороны МВД не было – Тургумбаев об аресте врачей в Алматы

Общество
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Жанат Тукпиев
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал аресты врачей в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Ни Министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводило. Следствие проводил третий орган, это Служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал это решение, а санкцию дает всегда только суд", – сказал Тургумбаев после заседания Правительства.

Тургумбаев также заявил, что начальник полиции Алматы не мог оказывать давление на следствие в связи со смертью сына.

"Есть у нас принцип презумпции невиновности. Никто не может быть обвинен в совершении преступления. Только по приговору суда. Задержан по подозрению может быть, если у органа расследования есть достаточно оснований, что этот человек может скрыться от следствия, либо может помешать расследованию вследствие своих должностных полномочий. Это у нас прописано в законе. В данном случае, почему было такое принято решение и почему был санкционирован арест, я вам сказать не могу, потому что это дело МВД не расследовало. Это дело расследовала Служба экономических расследований", – заключил Тургумбаев.

Напомним, главный врач городской больницы № 4 Алматы Канат Тезекбаев арестован за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей. Медик оказался под следствием после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева.

Также по этому делу арестован анестезиолог больницы Аскар Тунгушбаев. Супруга арестованного врача написала открытое письмо Президенту. По данным Дины Тезекбаевой, в июле 2019 года Нурсултан Кудебаев попал в ДТП и был госпитализирован в больницу № 7, после перевезен в больницу № 4, где ему провели операцию. Позже Нурсултана Кудебаева перевезли в больницу в Германии, где он и скончался. Женщина просит Касым-Жомарта Токаева взять под контроль дело арестованного врача.

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