​Давние связи, новые возможности

Соответствующий обоюдный настрой двух стран подтвердили итоги переговоров, которые провел в Париже заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

В столице Франции у вице-министра состоялась встреча с государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел, сопредседателем Казахстанско-французской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Жаном-Батистом Лемуаном.

Роман Василенко проинформировал собеседника об актуальных социально-экономических реформах и внешнеполитических инициативах Президента РК, подчеркнул приверженность Казахстана курсу на укрепление доверительного политического диалога и расширение традиционно активного экономического сотрудничества с Францией. В свою очередь французский политик подтвердил взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодных контактов.

Также на встрече отмечалось, что Глава Казахстана направил Президенту Франции Эммануэлю Макрону приглашение посетить Астану с визитом, которое было с благодарностью принято. Стороны намерены работать над его содержательным наполнением и определением взаимоприемлемых дат для встречи глав двух государств.

В Париже Роман Василенко также возглавил казахстанскую делегацию на регулярных казахстанско-французских политических консультациях.

На переговорах стороны отметили эффективный характер взаимодействия двух государств по вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, в том числе в рамках членства РК в Совете Безопасности ООН.

В контексте задач экономической дипломатии стороны отметили стремление к укреплению взаимодействия в сферах транс­порта, энергетики, атомной и аэрокосмической промышленности, а также децентрализованного партнерства между регионами двух стран. В мае 2018 года в Париже по инициативе посольства РК планируется проведение Казахстанско-французского инвестиционного форума.

Также заместитель главы МИД РК встретился с советником Президента Франции Алис Рюфо.

Визит заместителя министра завершился проведением первого в истории двусторонних отношений заседания Клуба друзей Казахстана во Франции.