В самом деле, чего только нынче не увидишь на просторах Сети. Блогеры путешествуют, едят, спят, дают критическую оценку, охотятся, создают приюты etc. И это замечательно, если только не является показательным выступлением на камеру.

Сколько примеров того, что человек, яростно защищающий права животных, в реальности ненавидит все живое, включая род человеческий; а дающий хлесткие характеристики той или иной известной в искусстве личности напрочь лишен таланта и чувства вкуса.

Конечно, выстраивать предвзятое отношение к блогерам на основе утверждения «все врут» все же не стоит. Но элементарно включать логику не помешает.

Допустим, есть определенное направление среди юзерян под кодовым названием #делай добро. Суть в том, что владелец аккаунта снимает ролики о том, как оказывает помощь людям пожилого возраста или без определенного места жительства. Например, рандомно выбирает бабушку в супермаркете и предлагает заплатить за ее товар. Причем советует взять еще что-нибудь помимо уже находящегося в корзине.

Дело замечательное, и при просмотре подобных видео бальзам на душу разливается от проявляющихся искренних эмоций и благодарности одариваемого. Но есть и другие ролики: благотворители после окончания съемок забирают купленные продукты, послужившие, как оказывается, всего лишь реквизитом.

Ни в коем случае не утверж­даю, что попытки помочь и запечатлеть это требуют осуждения. Каждый волен поступать так, как велит ему сердце. И если таким примером он мотивирует других, можно поаплодировать ему стоя. Ну, а если все это лишь игра на камеру? Подобные обстоятельства подтачивают веру в людей и в их добрые поступки.

#Я_бы_блогером_пошел⁄⁄пусть_меня_научат

Помнится, в бытность обучения в школе мои сверстники мечтали стать учителями, строи­телями, общественными деятелями. Многие из них, кстати, исполнили мечту детства и сейчас по праву этим гордятся. Представители поколения моих родителей тоже грезили о простых, но благородных профессиях. Не буду далеко ходить за примером: наша мама мечтала стать врачом. Ради этого уехала с малой родины в тогда еще Целиноград, подала документы в училище, но с первого раза сдать вступительные экзамены не удалось. Возвращаться домой не стала, решив найти работу, хорошо подготовиться и сдать экзамены на следующий год. В итоге, конечно, добилась своего и сейчас имеет внушительный стаж работы в медицине.

Это все к тому, что раньше как-то и мечталось о более простых вещах, и работалось легче, и жилось веселее. По крайней мере, к психологам и антидепрессантам прибегали куда реже, чем сейчас.

А нынче что ни день – то в бой: с резко возросшими ценами, новыми штаммами вируса, кибератаками, панически настроенной толпой, конспирологическими теориями.

Кстати, последнее обретает все большую популярность не только среди казахстанских блогеров, но и в мировой Сети. С помощью теорий заговора юзеряне объясняют происходящее и предсказывают будущее.

Скажем, теория нового мирового порядка, гласящая, что миром правит некое тайное правительство сатанистов и иллюминатов, легко вмещает в себя пандемию. И многие ведь искренне верят в то, что существует сверхзадача сократить население планеты, а оставшихся превратить в рабов.

И люди, называющие себя блогерами, активно осведомляют общество о подобных заговорах, дабы привлечь в ряды противостоящих тайному злу. Как говорится, с такими друзьями и врагов не нужно. А учитывая, что в Интернете зависает все же больше молодых неокрепших умов, подобные инсинуации падают на благодатную почву, на которой впоследствии созревают новые теории, не подкрепленные не то что доказательствами и аргументами, а здравым смыслом.

Вообще аккаунтов с мистическим и конспирологическим содержимым все же не так много, чтобы бить в набат беспокойства. Куда больше настораживают блогеры, которые вроде бы не совершают ничего страшного или преступного, но в то же время смысла в их контенте тоже не так чтобы много.

Возьмем, к примеру, мукбанг – трансляция приема пищи на камеру. Зародилось направление в Корее, но его радостно подхватили по всему миру. И теперь повсеместно можно наблюдать видео, где аппетитно хрустят огурцами, смачно вгрызаются в мясо, наслаждаются роллами или пластом слабосоленой семги, жуют пельмешки, смакуют экзотические фрукты…

Честно признаться, подобное видео завораживает, появляется аппетит. Мой опыт знакомства с жующими интернет-мыслителями начался с видео про семгу. Как фанат рыбы в любом ее состоянии, не могла пропустить такой экшен. Посмотрев ролик, я судорожно стала искать рецепт на странице у этой девушки – российского блогера.

«Это же здорово!» – скажут юзеряне и в какой-то степени будут правы. И эстетическое наслаждение при виде аккуратно вкушающего, и рецепт, и время с пользой потраченное.

Но как же быть с аккаунтами, где люди поглощают со скорос­тью блохи на сковороде огромные чаши лапши, килограммы мяса, морепродуктов; запихивают в рот курицу-гриль, искупавшуюся в майонезе, гигантские бургеры и сдобренную кетчупом картошку-фри; всасывают в прямом смысле слова в себя яичницу или спагетти, чавкают, ляпают на одежду пятна от соусов и жира…

Ну да ладно. В любом случае каждый блогер находит себе зрителя, ведь снимать непопулярный контент нет никакого смысла. Монетизация, опять же, требует достаточно большой аудитории.

Вопрос в том, насколько вос­требованы будут интернет-мыс­лители в ситуации отсутствия Интернета или, например, в момент блокирования соцсетей.

Одно дело, когда человек рассказывает о профессиональной деятельности или об увлечениях посредством блога, так сказать, делится своим опытом с другими, рекламирует свои работы hand made, вещает о научных фактах или транслирует языковые мини-уроки, повествует об интересных и поучительных историях. И все это как дополнение к основной работе и насыщенной жизни, своего рода хоббиблогинг.

Другое – если блог является основной и единственной сферой обитания юзера, при этом он позиционирует себя как много знающий и все повидавший, прожженный эксперт. А на деле горе-блогеру 20 годиков от роду, и снимает он свои ролики, запершись в комнате родительской квартиры, пока мама не видит. Что же будет с таким «специалистом» в условиях отсутствия спроса на его контент? Ответ, как мне кажется, очевиден.

Герой_нашего_времени.com

Кстати, замечали когда-нибудь за собой неистовое любопытство при просмотре странных видео, противоречащих здравому смыс­лу? Хочется заглянуть за экран, понять, что автор имеет в виду.

Допустим, есть канал, где транслируются ролики с улыбающимся человеком. Единственное изменение – одеж­да. На протяжении трех лет контент не меняется – автор садится в угол и улыбается часа четыре. Что это? Каков глубинный смысл, сверхзадача? В поисках ответов на подобные вопросы некоторые залипают на

подобных видео.

А вот следующей блогерше я бы задала другой вопрос: зачем? Канал девушки-красавицы посвящен хлебу. Но речь не о мукбанге и рецептах. Она мнет лицом сложенные горкой ломтики хлеба, пончики и другие хлебобулочные изделия.

Рискну быть обвиненной в ханжестве и консерватизме, но, простите, это перебор. Прекрас­но помню, как бабушка бережно собирала крошки хлеба со стола и ссыпала их в отдельную мисочку. А когда та набиралась до краев, использовала при варке супа или кормила птиц.

Ведь хлеб – мерило жизни. Вспомним те 125 граммов – помещавшийся в ладони кусочек, таящий силу и тепло, – единственное суточное пропитание. Конечно, много лет минуло с той страшной, голодной поры. И сейчас полки магазинов ломятся от всякой всячины, включая десятки видов хлебобулочных изделий. Но это не повод обесценивать дающую нам жизнь еду, ставя над ней эксперименты или, извините, пожирая гигантское ее количество ради пары сотен лайков и комментариев.

Ну, не будем о грустном. Встречаются каналы, где герой ролика очень любит мыло. Слава Инету, не ест его, а лишь снимает обзоры, где крошит, строгает, мылит, купает несчастный кусок. Это так называемый релакс для глаз и ушей.

Из этого же разряда прямые эфиры, где взрослые, на вид адекватные люди жамкают пену, водят кисточкой по микрофону, цокают, шепчут, лопают пупырчатую пленку, в общем, издают звуки, способные расслабить и осчастливить.

Уж не знаю, что там у кого расслабляется, но меня подобный контент, честно признаться, дико раздражает. Ибо отдохнуть и вступить в гармонию с самим собой можно гораздо более прос­тыми, но куда действенными способами. Поспать, например.

Как бы то ни было, блогеры порой делятся очень ценными советами и заставляют задуматься, а иногда и формируют точку зрения. Кто сказал, что влиять на сознание масс можно только с трибун? Хорошо, когда это влияние благотворное, хуже, если заставляют верить в откровенную глупость.

Тут нужно четко понимать, что пространство интернет-мыслителя – страница, канал, ресурс – это его персональная вотчина, где он полноправный хозяин и сам решает, что писать, снимать, выкладывать и о чем высказываться.

И если контент находит отклик в душах читающих и смотрящих, то формируется аудитория, доверяющая, поддерживающая, порой фанатичная. Для нее блогер – герой любимого фильма, друг, товарищ и брат.

Подписчики разделяют его чувства, мысли, у них выстраи­вается ложное впечатление давнего знакомства. Хотя на самом деле все транслируемое в блогах составляет процентов 10, а то и меньше происходящего на самом деле в жизни интернет-мыслителя. По сути, блог – это четко продуманная сюжетная линия с одним главным персонажем.

Даже если мы знаем (или думаем, что знаем) все о блогере, ибо он выставляет на всеобщее обозрение буквально каждое действие по часам, типа проснулся, улыбнулся, поел, сходил на почту,­ поссорился с друзьями… Даже если ловим каждый его чих с глубокомысленными рассуждениями о политической ситуации, тем не менее это вовсе не означает, что стоит заносить его в список своих друзей.

Вот такой он, герой нашего времени, настолько близкий и знакомый, насколько далекий и неизвестный. По меткому выражению М. Ю Лермонтова: «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Как ни крути, интернет-общественность все же делится на два лагеря. Это юзеры, которые «в теме», знают все о блогинге и подписаны на представителей этого направления, и пользователи, не знающие и не вникающие в саму суть такого явления.

Что ни говори, а время диктует свои правила. И как бы ни роптало поколение 60–90-х, блогерство нынче – веление эпохи «цифры» и наша с вами действительность. И поистине, существуют крайне интересные и полезные блоги, как, впрочем, находятся непонятные, криповые и даже глупые.

А ведь раньше в домах вечерами, погружая в тепло и сладкий сон, тихо трещал камин, теперь – клавиатура.