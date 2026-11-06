Дай лапу, друг!

Многие из нас ловят себя на мысли о верном четвероногом друге, и хорошо бы, думают, завести пса

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Собака же – друг человека. И если раньше признаком благополучия и статуса считалась исключительно породистая собака с длинной родословной, списком титулованных предков, то теперь в домах все чаще раздается лай тех, у кого в паспорте вместо гордого названия породы скромно значится «метис» или «беспородный».

Почему же люди все чаще открывают свои сердца и двери обычным дворнягам? Что это – дань моде на благотворительность или осознанный выбор, основанный на неоспоримых достоинствах этих удивительных созданий? Мы попытались разобраться в этом явлении.

Первое и, пожалуй, самое очевидное преимущество любой дворняги – это ее неповторимость. Природа, не сдержанная рамками кинологических стандартов, создает этих собак как художник-экспрессионист. У одной будут уши, как у овчарки, и забавный хвост-колечко, другая удивит пестрым окрасом и глазами старого философа.

– Когда вы выходите во двор с породис­той собакой, например, с лабрадором или хаски, вы, безусловно, ловите восхищенные взгляды, но все же ваш пес – один из тысяч подобных, – делится своими мыслями жительница Талдыкоргана Ольга Малышева, хозяйка очаровательной беспородной Жули. – А вот Жуля у нас «редчайшая талдыкорганская парковая». Мы нашли ее совсем маленькой в парке в арыке. Она у нас и пушистая, и рыжая с белыми «носочками» и умнейшими глазами. Вторую такую собаку не найти во всем мире!

Действительно, экстерьер дворняг чутко реагирует на то, какие породы были популярны в определенной местности в разные годы. Например, в советское время на улицах преобладали собаки, напоминающие лаек или гончих, позже, в эпоху популярности служебного собаководства, дворы заполонили «овчароподобные» псы. Сегодняшнее разно­образие беспородных четвероногих и вовсе поражает воображение – в них можно угадать черты десятков самых разных пород, от декоративных до охотничьих.

– В этом особый шарм – у тебя дома живет самобытная особь, которую невозможно классифицировать, – смеется Ольга Малышева.

Второй козырь дворняг лежит в плос­кости науки. Речь идет о высоком генетическом разнообразии. Породистые собаки – это результат многолетней, а иногда и многовековой селекции. Чтобы закрепить определенный признак – будь то складки кожи, приплюснутая морда или специфический окрас, – заводчики вынуждены использовать близкородственное скрещивание и ограничивать круг производителей. В кинологии это явление иногда называют «проклятием кобеля-основателя». Платой за внешнее соответствие стандартам часто становится накопление наследственных заболеваний. У многих популярных пород есть свои фирменные проблемы, такие как дисплазия суставов, аллергия, сердечная недостаточность или проблемы с дыханием.

Дворняги в этом смысле находятся в гораздо более выигрышном положении. На протяжении многих поколений их предки выживали благодаря естественному отбору, где главным критерием была не форма ушей, а жизнестойкость, сообразительность и крепкое здоровье.

– Я всю жизнь держу собак, были у меня и породистые псы, и простые дворовые. И могу сказать, что генетическое разнообразие дворняг – это их природный щит. У них практически не встречаются те болячки, которые часто превращают жизнь породистой собаки и ее хозяина в марафон по ветеринарным клиникам, – рассказывает опытный собаковод Игорь Малыгин. – Мой беспородный пес Буран, которого я подобрал еще щенком у трассы, за свои восемь лет жизни видел ветеринара только во время прививок и обработок от клещей. Он вынослив, легко переносит капризы погоды и обладает отличным аппетитом.

Однако Игорь Малыгин спешит предостеречь наших читателей от заблуж­дения:

– Да, у дворняг реже встречаются сложные дефекты, но они точно так же, как и любые другие собаки, подвержены инфекциям.

Им точно так же нужны прививки, регулярная обработка от паразитов и сбалансированное питание. Нельзя думать, что если собака беспородная, то на ее здоровье можно экономить. Забота – главный залог их долгой жизни, которая у дворняг при благо­приятных условиях часто переваливает за 15 лет.

О преданности собак, спасенных с улицы или взятых из приютов, ходят легенды. Считается, что животное, познавшее голод, холод и одиночест­во, испытывает к своему спасителю благодарность.

– Буран предан мне, он ловит каждое мое движение, каждый взгляд, – делится Игорь Малыгин. – Порой кажется, что ему не нужны никакие команды – мы понимаем друг друга на ментальном уровне. Если я занят, он тихонько ложится рядом и ждет. На охоте или на прогулке ни на секунду не выпускает меня из поля зрения. Это удивительное чувство связи трудно описать словами.

В то же время специалисты и опытные владельцы сходятся во мнении, что характер и поведение любой собаки – это еще и результат работы по социализации и воспитанию. У уличной собаки могут быть свои страхи, недоверие к людям, вызванные пережитыми стрессами. Например, нередко они боятся громких звуков.

– Важно понимать, что воспитание дворняжки требует точно такого же ответственного подхода, как и воспитание породистого пса, – подчеркивает Ольга Малышева. – Когда мы взяли Жулю, она поначалу боялась мужчин и шумных машин. Нам понадобилось около полугода терпения, ласки и регулярных занятий, чтобы она полностью расслабилась и поняла, что в нашем доме ей ничего не угрожает. Мы не стеснялись обращаться к кинологам, читали литературу. И результат превзошел все ожидания – сейчас это абсолютно адекватная, послушная и невероятно дружелюбная собака, которая обожает детей и отлично ладит с нашими домашними котами.

Кинологи часто отмечают, что у дворняг, как правило, нет ярко выраженных рабочих качеств, которые могут усложнить жизнь неопытному владельцу в городских условиях. Например, охотничьи инстинкты терьеров или такс, заставляющие их перекапывать газоны и гоняться за кошками, или суровый нрав территориальных охранников вроде кавказских овчарок требуют жесткого контроля и специальных навыков. Беспородные же собаки в большинстве своем – идеальные компаньоны, чья главная задача – просто быть рядом с человеком, разделяя его образ жизни.

Взять в дом дворнягу – это возможность совершить человечный поступок, который меняет мир к лучшему, пусть даже этот мир ограничен рамками одной отдельно взятой собачьей жизни. Конечно, каждый волен выбирать себе попутчика по душе. Кому-то близки грация и традиции определенных пород, кто-то мечтает о спортивных дости­жениях на выставках.

Но если вам нужен просто веселый компаньон для прогулок, внимательный слушатель и существо, которое будет любить вас просто за то, что вы есть, – присмотритесь к дворнягам. Среди сотен разнокалиберных псов наверняка найдется тот самый, который сделает вашу историю счастливой и уникальной.