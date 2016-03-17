Конкурс «Верный друг» в рамках Армейских международных игр 2016 года пройдет на территории России в авгус­те. В ходе отборочного этапа 23 кинолога со своими четвероногими питомцами соревнуются на базе отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

Участникам нового кинологического конкурса предстоит преодолеть трехкилометровый «Дог биатлон» в индивидуальной гонке и полуторакиломет­ровую эстафету со стрельбой из мелкокалиберной винтовки. Кроме того, вожатые со своими верными друзьями должны будут преодолеть трехсотметровую полосу препятствий. Соревнования также включают в себя задержание нарушителей с применением служебных собак, их досмотр и отконвоирование, умение выполнять коман­ды хозяина.

В ходе подготовки собак для участия в отборочных этапах конкурса приоритет отдан таким породам, как малинуа и немецкая овчарка. Группу специалистов-кинологов со служебными собаками к соревнованиям готовит старший офицер отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона старший лейтенант Карим Ибраев.

Остается добавить, что международный кинологический конкурс «Верный друг» организовывается Вооруженными силами Российской Федерации впервые. В состязаниях четвероногих стражей примут учас­тие команды из 47 стран.