Помните слова старой доброй песни: «Если с другом вышел в путь – веселей дорога!» Сегодня они как никогда актуальны, ибо путешествие с самым близким другом человека #эпохи цифры – со смартфоном – действительно увлекательно.

Смотрите сами. Во-первых, с ним невозможно заблудиться: при наличии мобильного Интернета он расскажет о любом глухом уголке (конечно, если разработчики удосужились внести его на карту). Во-вторых, современное чудо техники развлечет вас в дороге легкими клубными треками или же классическими композициями в роковой интерпретации (тут, конечно, на любителя). В-третьих, можно словить на самую ценную часть тела приключений, отсвечивая смартфоном во время прогулки по темным переулкам криминального района.

Там еще много пунктов, подтверждающих полезность и интересность путешествий с гаджетом наперевес. Но самое главное – где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, кто бы вас ни окружал – вы имеете уникальную возможность: делать посредством смартфона фоточки и выкладывать их в Интернет, обескураживая подписчиков фактами своей жизни. Это, так сказать, своеобразный фотодневник памяти, тут и мемуары писать не надо, живая история. Опять же, внуки порадуются, гуляя по страничкам аккаунтов своих тюнингованных бабушек и хайповатых дедушек.

#ХРОНИКИ_ SELFIE.ARGUMENT

Пожалуй, в современном мире нет человека, который хоть раз в жизни не сделал фото себя любимого и не разместил его с милой надписью в своем аккаунте. Вообще, такой способ времяпрепровож­дения, именуемый в народе «себяшка» или «самострел», по сути – разновидность автопортрета.

Слово «селфи» (от английского selfie, self – сам, себя) существует как данность примерно с 2002 года. А в 2013-м оно было добавлено в Оксфордский словарь. Тем не менее такой метод самовыражения имел место задолго до изобретения айфонов, айпадов, смартфонов и иже с ними.

Первый снимок в монументальной истории #селфи принадлежит филадельфийскому фотографу Роберту Корнелиусу. И сделан он был на заднем дворе магазина по продаже ламп методом дагеротипической съемки, родителем которой был французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер.

Таким образом, впервые мир увидел селфи в октябре 1839 года. В Библиотеке Конгресса (Вашинг­тон, США) имеются сведения, что молодому фотографу для получения исторического снимка пришлось изображать из себя соляной столп от 3 до 15 минут, в прямой зависимости от интенсивности освещения в период выдержки.

В России одна из первых #себяшек носит авторство великой княжны Анастасии Николаевны Романовой – дочери Николая II. Случилось это в 1914 году с помощью зеркала и камеры Kodak Brownie. Позже княжна отправила фотокарточку своему другу, сделав в сопроводительном письме признание, что делать снимок было сложно – дрожали руки.

А еще в 1920 году свет впервые увидел групповое селфи. Это была команда профессиональных фотографов, на тот момент выполнявших общую работу. И совершили они своего рода подвиг, ибо камеры прошлого, не в пример нынешним карманным устройствам, были громоздкими и тяжелыми, и чтобы сделать снимок самих себя, нужно было держать фотоаппарат как минимум двум людям.

К слову, баловались изображением самих себя и в XVII веке. Вспомним хотя бы Рембрандта, написавшего большое количест­во автопортретов. Ему приписывалось около 90 картин с его же изображением, но позже выяснилось, что 20 из них – работа других художников.

Ну и одна интересная история, тоже, в общем-то, вписанная в хроники #selfie. В 2011 году Дэвид Слейтер, британский фотограф-­натуралист, путешествовал по джунглям Сулавеси с целью порадовать общественность серией снимков хохлатых павианов. Во время съемки приматы повели себя крайне неожиданно для фотографа, буквально «отжав» у него камеру. Непонятно, как Слейтеру удалось вернуть награб­ленное павиа­нами добро, но, видимо, все же камера вернулась к владельцу, так как он позже обнаружил ряд фотогра­фий, сделанных вороватыми животными. Забавно то, что этот случай получил такую огласку не потому, что обезьянки сделали селфи, а из-за дискуссии по поводу авторских прав.

В общем, судя по тому, что и в стародавние времена люди стремились запечатлеть самих себя, модное нынче #selfie – не просто дань #эпохе цифры. Другой вопрос, что зачастую выбираются не самые лучшие и адекватные способы и локации для этого.

#БЕСЯШКИ_#ФЕЛФИ_#ЛИФТОЛУК

Конечно, лет эдак 100 назад, когда были совершены первые попытки отразить себя в истории фотографии без посторонней помощи, сложно было предположить, что это явление перерастет в массовое движение, приобретет разновидности, специальные устройства для осуществления и даже породит новые словоформы, связанные с этим процессом.

И теперь, когда фотографирование самого себя стало массовым и неизбежным, нам часто приходится слышать словечки типа «лифтолук» (фото в зеркале лифта), «дакфейс», «шуфис» (или Shoes Selfie, запечатление своих ног в любимой обуви на фоне пола, асфальта, неба, травы etc.) и прочее в том же духе. Кстати, на смену по­пулярному не так давно «дакфейсу» (для непосвященных – выражение лица с вытянутыми, как у уточки клюв, губами) приходит «рыбий зевок» – спокойный расслабленный взгляд, чуть приоткрытые как бы в удивлении губы (к слову, на самом деле рыбы и зевать-то не умеют, так называемые «зевки» аквариумных жителей служат сигналом об ухудшении окружающей среды, нехватке кислорода, химическом отравлении).

Кроме того, от слова «селфи» есть несколько производных, расширяющих классификацию модного понятия до бесконечности (хотя их употреб­ление в речи ­продвинутых селфиманов не так уж и распространено). Например, pelfie (от английского pet) – селфи с животным; drelfie (a drunk selfie) – селфи в пьяном ­состоянии; shelfie (bookshelf) – фотография книжной полки.

Как вы понимаете, это не просто наборы букв в определенном порядке. Все перечисленные выше понятия требуют определенных аксессуаров, нужного подхода к съемке, подходящего настроения…

Вот, скажем, бифи требует наличия бикини и пляжа (лидером такого вида селфи, по утверждению ее подписчиков, является Ким Кардашьян). Или фитнес-селфи, стремительно набирающее обороты, служит своеобразным мотивационным посылом из спорт­зала. Туалетный лук – это, как намекает нам название, автопорт­рет, свершенный напротив зеркала в ванной или туалете. Главное в данном виде искусства – больше оголенного тела.

А еще есть фелфи, или Farmer Selfie – изначально снимок фермера со своими животными. Но воспринимается профессионалами #себяшек немного упрощенно – в качестве селфи с любимыми питомцами (ну не все ведь всерьез увлекаются фермерским хозяйством). Сагли – уродское селфи, один из способов развлечения для предпочитающих корчить рожи, делать пародии на уткоселфи и релфи (автопортрет с любимым человеком), образующих в понимании некоторых юзеров новый подвид – «бесяшки».

И самое забавное – Wake Up Selfie («только проснулась»). Основное правило – никогда не делать такое фото, если вы только проснулись. Здесь главное сделать вид – слегка растрепанные, рассыпанные по подушке волосы, тело в расслабленной позе под одеялом и никакого макияжа.

На самом деле перечисленные виды и подвиды #селфидвижения – малая толика того многооб­разия, что творится на просторах Сети. И почему-то кажется, что это явление будет популярным и впредь, потому что давно уже вышло за рамки самолюбования и приобрело совершенно другую смысловую нагрузку.

Хотя даже при наличии философии #selfie вполне возможен такой диалог на собеседовании при приеме на работу в какую-нибудь мегакрутую корпорацию:

– Опишите степень своей адекватности. – Я не делаю селфи. – Вы приняты!