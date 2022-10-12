Даже «левые» поверили в реформы

Создание Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева может сыграть важную роль в дальнейшем развитии партийно-политического поля в Казахстане.

Сразу несколько республиканских общественных объединений выступили с инициативой выдвинуть действующего Главу государства кандидатом в президенты. И это внесло оживление и определенную интригу в выборную кампанию: от кого же будет выдвигаться Касым-Жомарт Токаев? Впрочем, он достаточно оперативно поставил в этом воп­росе точку, заявив, что пойдет на выборы от широкой коалиции.

Стало понятно, что в Казах­стане сложилась реальная социальная база реформ, оформились социальные группы, поддерживающие президентский курс. Это гражданское общество, для которого либерализация общественно-политического поля, большая открытость в рамках концепции «слышащего государства» предоставили хорошее поле для продуктивной деятельности.

К таковым относится и Нацио­нальная волонтерская сеть. Напомню, Президент объявил ­2020-й Годом волонтера, а в июле были внесены поправки в Закон «О волонтерской деятельности», в которых предусмотрены действенные стимулы для граждан к занятию волонтерством и благотворительностью.

Еще один выгодополучатель реформ – молодежь. Ведь в последние годы по инициативе Президента был реализован целый ряд проектов, направленных на поддержку и продвижение молодых, к примеру, Президентский молодежный кадровый резерв.

Произошли массовый призыв молодежи в сферу госуправления, выдвижение молодых людей на руководящие позиции. К слову, Глава государства отметил, что особенно рад инициативе его выдвижения от молодежных организаций.

Фигура Касым-Жомарта Токаева, его стратегическая повестка, курс реформ консолидируют и объединяют казахстанцев. Безу­словно, это показатель доверия общества к Главе государства. При том что его президентство проходит в условиях беспрецедентных вызовов – пандемии COVID-19, ограниченной маневренности из-за существования двух центров принятия решений, январских потрясений, обострения геополитической ситуации...

Без общественной поддержки и взаимного доверия между институтом Президента и граж­данским обществом вряд ли удалось бы преодолеть кризисы и достичь консенсуса в отношении дальнейшего курса реформ.

Хочу сказать, что выдвижение кандидата в президенты от народной коалиции – отнюдь не уникальное событие для Казах­стана. На президентские выборы 1999 года Нурсултан Назарбаев шел независимым кандидатом, выдвижение которого поддержал общественный штаб. В него вошли несколько партий и общественных движений.

Спустя пару месяцев на основе штаба была создана партия «Отан», в которую вошли Демократическая партия, партия «Народное единство Казах­стана», Либеральное движение Казахстана и движение «За Казахстан-2030».

Затем на парламентских выборах в октябре 1999 года партия «Отан» выиграла, получив 19 мандатов на выборах по мажоритарным округам (из 67) и 4 по партийным спискам (из десяти).

Что касается других кандидатов в президенты, то они представляют главным образом социал-демократическую повестку и левый политический спектр: село и аграрный сектор с их социально-экономической проблематикой (Жигули Дайрабаев), классические социал-демократы в лице true-оппозиции (Нурлан Ауесбаев), профсоюзы (Мейрам Кажыкен). Это соответствует общественному запросу на социально ориентированную государственную политику ввиду ухудшающейся, в том числе под влиянием внешних факторов, экономической ситуации.

Таким образом, выборная кампания станет еще и своеобразным смотром идей развития левого спектра. На этом фланге есть определенный дефицит здравых и конструктивных идей, зато много популизма.

Очевидно, что кандидаты воспринимают президентскую кампанию как трамплин к парламентским выборам и возможному вхождению их партий в Пар­ламент. «Ауыл» после снижения порога с 7% до 5% имеет наиболее высокие шансы на попадание в состав Мажилиса восьмого созыва. Напомню, что на предыдущих парламентских выборах 2021 года эта партия набрала 5,29%, то есть при нынешних раскладах она получила бы несколько депутатских мандатов.

Примечательно, что ОСДП впервые за долгие годы прервала «электоральное воздержание», а также впервые в своей истории выдвинула своего кандидата в президенты. В последний раз ОСДП участвовала в парламентских выборах в 2016 году. В ­2021-м социал-демократы участвовали в выборах сельских акимов.

Возвращение в строй ОСДП – самое убедительное доказательство либерализации партийно-политического поля. То, что ОСДП прервала свой «электоральный дауншифтинг» и вернулась к активному участию в политической жизни, свидетельствует о том, что оппозиция поверила в политические реформы, в то, что выборы пройдут честно и прозрачно.

По факту сегодня ОСДП – это единственная брендированная оппозиционная партия, насчитывающая более чем полтора десятилетия истории. Все более или менее знаковые фигуры оппозиции – Жармахан Туякбай, Булат Абилов, Амиржан Косанов, Тохтар Аубакиров, Гульжан Ергалиева, Балташ Турсумбаев, Уалихан Кайсаров – в разные годы имели непосредственное отношение к этой партии, занимали в ней руководящие позиции, входили в политсовет. И можно говорить о том, что теперь она перестает быть несистемной оппозицией.

В адрес ОСДП звучат упреки в отношении того, что она могла бы выдвинуть или поддержать выдвижение какой-то более узнаваемой и медийной персоны. Как выяснилось, отдельные потенциальные кандидаты от несистемной оппозиции вели с ОСДП переговоры об их выдвижении от партии. Однако это право партии – выдвинуть кандидата, отвечающего интересам и логике развития политической организации, а не амбициям отдельных общественных деятелей.

В то же время ничто не мешало оппозиционным кандидатам выдвинуться (до 11 октября включительно) от любого другого республиканского общественного объединения. К примеру, Амиржан Косанов в 2019 году баллотировался в президенты от движения «Ұлт Тағдыры».

Выдвижение от Национального альянса профессиональных социальных работников кандидата-женщины – ею стала общественный деятель, член общественного совета города Астаны Каракат Абден – было вполне ожидаемо. Повышение политического участия женщин – один из устойчивых и востребованных общественно-политических трендов последних лет.

Напомню, что впервые кандидат-женщина была выдвинута на прошлых президентских выборах – ею стала Дания Еспаева от партии «Ак жол». Полагаю, теперь ни одна президентская кампания в Казахстане не обойдется без выдвижения женщин.