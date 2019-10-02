Даже немножечко – чайную ложечку

Ни одна ярмарка или городской праздник в Петропав­ловске не обходятся без палаток, где торгуют натуральным сладким продуктом. Каких только видов не предлагают местные пасеки! Цветочный, акациевый, гречишный, донниковый... Лично я не большой любитель сладостей, но от свежего, янтарного, словно пропитанного солнечными лучами меда не откажусь. Знающие люди говорят: у ценителей жидких сортов осталось совсем немного времени, чтобы полакомиться любимым продуктом.

– Через месяц-два жидкий мед начнет кристаллизироваться – это естественный процесс, не имеющий никакого отношения к качеству продукта, – поясняет пчеловод Марина Головина, – и тогда найти качественный товар, на 100% натуральный, без добавления воды, сахара и прочих примесей на прилавках магазинов будет сложно.

Стаж в пчеловодстве у женщины небольшой. Для нее и мужа это не бизнес, а просто занятие для души и возможность обеспечивать себя и близких экологически чистым продуктом. В семье мед очень любят. Держат всего три улика – сполна хватает, чтобы вдоволь наесться самим, угостить друзей-соседей и основательно запастись на зиму. То немногое, что остается, продают.

Товар не залеживается. Только что выкачанный мед охотно раскупают и односельчане, и их городские родственники, знакомые. Спрос на экологически чистую продукцию хороший.

– Покупать мед лучше в сезон, когда цветут медоносы, – больше вероятность приобрести чистый, неразведенный продукт, – советует Марина. – Пчелы очень умные и не будут работать, если стоит холодная или, наоборот, очень жаркая погода. В дождь они тоже не летают. А наше лето, сами знаете, какое: теплом не балует. В июне, как правило, еще довольно прохладно. Поэтому хороший, вкусный мед появляется только в начале июля.

Если в мае-июне вам предлагают якобы свежий мед, то, скорее всего, это… сахар, предуп­реждает Марина. Ведь в данное время медоносных трав и цветов нет, соответственно, нет и нектара, который собирают маленькие труженицы. Но некоторые пчеловоды хитрят и, чтобы пораньше открыть сезон, подкармливают насекомых сладкой водой. Варят сироп из воды с сахаром, расставляют возле ульев, а пчелы собирают эту сладкую обманку и забивают рамки.

– В июле пчела на сироп не прельстится, как бы ты его ни подсовывал. Она обязательно полетит к нектару. А в мае, если дать, забьет весь улик сахаром – за день флягу две пчелосемьи наносят! Только это будет совсем не тот ароматный и полезный сладкий продукт. Поэтому я и говорю, что раннего меда в Северном Казахстане нет, – поясняет Марина.

В нынешнем году, по ее словам, в конце мая можно было бы накачать, правда, вербового меда.

– Ранней весной, когда даже одуванчиков не было, мы подкормили наших пчел сахарной водой, чтобы они развивались и набрались сил. К тому моменту, когда зацвела верба, пчелиная

семья окрепла и насобирала много нектара. Но мы его качать не стали, оставили на корм улью, себе взяли только одну рамку. Это, конечно, был еще не мед, а всего лишь хорошо созревший нектар, но такой вкусный! В магазинах у нас такой точно не найдешь.

Накачать мед из нектара, который пчелы собирают из самых ранних летних цветов – одуванчиков, тоже не получится. Слишком мало нектара выделяют эти цветы, и пчелы используют его для собственных нужд – чтобы прокормиться, набраться сил и увеличить семью.

Если повезет, то в конце июня можно угоститься местным акациевым медом, но для этого важна погода. Нужно минимум дней 8–10 с температурой не ниже 24 градусов. В северном регионе такое бывает нечасто. В нынешнем году весь июнь был прохладный и дождливый. Да и цветет акация не каждый год.

Маловероятно встретить в магазинах Северного Казахстана и каштановый мед, который, как и акациевый, несколько месяцев может оставаться жидким. Чаще всего наши пчеловоды продают цветочный, гречишный, подсолнечный, рапсовый, донниковый. Все они кристаллизуются, это вопрос времени, говорят знатоки.

У любителей жидкого меда зимой вариантов остается не так много. Если заглянуть на рынок, кажется, выбор довольной большой. Однако есть большая вероятность, что под видом свежего продукта вам предложат либо нагретый, либо с большим содержанием воды.

Чтобы не терять покупателей, некоторые недобросовестные продавцы искусственно придают нужный товарный вид меду, нагревая его. Он становится жидким, красиво льется с ложки, прямо как в рекламном ролике. Только пользы от него мало. При нагревании содержащиеся в нем глюкоза и фруктоза распадаются, продукт теряет свои полезные свойства, хотя на вкус это не влияет. По сути, это просто сладкая масса, не имеющая целебной силы.

Кстати, именно поэтому специалисты не рекомендуют без острой необходимости подвергать мед воздействию высоких температур. Если любите чай с ним, то ешьте вприкуску – только так получите максимум пользы. Точно так же не стоит добавлять целебный продукт в горячее молоко – лечебный эффект сведете к нулю.

Еще один «сюрприз» от недоб­росовестных продавцов – мед с большим содержанием воды. Такой может быстро забродить.

– Это незрелый продукт – тот, который выкачали раньше времени в погоне за прибылью, – поясняет Марина Головина. – То есть пчеловод не стал дожидаться, когда пчелы превратят нектар в мед.

Кстати, сам этот процесс очень интересный. Нектар собирается в соты, пчелы своими крылышками создают в улье определенную температуру и вентилируют воздух, испаряя излишнюю влагу. После того как нектар загустел, они запечатывают соты воском. Мед должен вызреть.

А некоторые пасечники берут незапечатанный мед, вот поэтому он не хранится долго, быстро портится и начинает бродить. Если продукт отдает кислинкой, помутнел, появились пузырьки – значит, забродил. Вызревший мед – тягучий, стекает непрерывной струйкой, а тот, в котором много воды, капает большими каплями.

– В закристаллизованном меду ложка должна стоять. Если же она болтается или тонет, этот мед разогрели. А еще невыпаренный мед может не кристаллизироваться, а просто оседать. Смотришь в банке – внизу он темнее, осел и стал твердым, а сверху жидкий, как сироп. Конечно, это не мед, а нектар, – объясняет Марина Головина.

В начале осени, когда уже прак­тически нет медоносов, на рынке можно встретить падевый мед. Нектар для него пчелы собирают не с цветов, а с травы, листьев, хвойных деревьев и даже насекомых, выделяющих сладкую жидкость. В ход идет все сладкое, что есть в природе.

– У такого меда, как и у цветочного, много цветов, но чаще всего он темно-коричневый, вязкий, бывает и сладким, и с горечью, – говорит Марина.

Отношение к этому продукту неоднозначное. У нас его считают менее полезным, в то время как европейцы, напротив, очень ценят такой мед за высокое содержание аминокислот и белков.

Тем не менее даже такой мед гораздо лучше, нежели его подделки, которые вам могут подсунуть хитрые продавцы. Сейчас очень популярны ярмарки меда. В Петропавловске практически во всех крупных торговых центрах на входе в супермаркеты периодически появляются прилавки, уставленные пластиковыми контейнерами просто с немыслимым разнообразием сортов. Чего тут только нет! Помимо всем знакомых липового, гречишного, донникового, разнотравного, встречаются кедровый, облепиховый, прополисовый и даже подснежниковый. Пчеловоды предупреждают: чем непривычнее и экзотичнее сорт, тем меньше в нем меда.

– Ну вот сами подумайте: когда у нас цветут подснежники и когда пчелы начинают летать? Так ведь не бывает. Откуда тогда может появиться подснежниковый мед? Это просто маркетинговый ход, способ заинтересовать покупателей, – объясняет Марина. – Не бывает и облепихового меда, потому что облепиха самоопыляется и пчелам не интересна.

В общем, во многих контейнерах с завлекательными названиями медом и не пахнет. Поддавшись уговорам продавцов, которые приписывают своей продукции не только отменный вкус, но и лечебные свойства (причем у каждого сорта якобы свой эффект), покупатели рискуют нарваться в лучшем случае на сладкий сироп, прошлогодний растопленный мед, а в худшем – неизвестное варево с добавлением искусственных красителей, отдушек и прочих неполезных примесей.

…Моя коллега, мама двух маленьких детей, с некоторых пор вообще перестала покупать мед. Хотя раньше брала постоянно.

– Сыновья очень любят какао, и я частенько, чуть ли не каждый вечер, варила им его с добавлением меда. Это был их любимый напиток, очень вкусный и полезный. А потом в поликлинике нам сообщили, что у обоих в крови обнаружено довольно большое содержание пенициллина, хотя ни пенициллин в чистом виде, ни антибиотики какие-либо мы детям не давали. Потом наш доктор объяснила, что пенициллин широко применяется в пчеловодстве, его добавляют в подкормку, чтобы защитить пчел от болезней. При этом на некоторых пасеках злоупотребляют этим препаратом, не соблюдают дозировку, – рассказала Елена.

Антибиотик попадает в соты, мед и другие продукты пчеловодства, после употребления которых может развиться аллергическая реакция. Именно так в этой семье и произошло. Началась аллергия – именно на антибиотик, а не на сам мед, а главное, у детей упал иммунитет, они стали чаще болеть.

Где же найти качественный, вкусный и безопасный продукт?

– Только на проверенных пасеках, у людей, которых вы знаете и которым доверяете, к которым можно приехать и убедиться в качестве предлагаемого сладкого товара, – убеждена Марина Головина. – И еще в специализированных магазинах, которые работают с местными пчеловодами и дорожат доверием своих покупателей. А вообще, если любите мед, особенно жидкий, ешьте его летом, пока он свежий. И на зиму его запасать лучше в сезон. С помощью добросовестных пчеловодов, конечно же, которые не станут разбавлять ценный продукт дешевыми и бесполезными компонентами.

Хранить мед следует в темном сухом месте при комнатной температуре. Специалисты рекомендуют держать продукт в стеклянных или эмалированных банках с закрытой крышкой и ни в коем случае не использовать для этого металлическую посуду (металл, вступая в реакцию с медом, выделяет окислы).