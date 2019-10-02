Даже немножечко – чайную ложечку
Назгуль Испанова, Северо-Казахстанская область
Ни одна ярмарка или городской праздник в Петропавловске не обходятся без палаток, где торгуют натуральным сладким продуктом. Каких только видов не предлагают местные пасеки! Цветочный, акациевый, гречишный, донниковый... Лично я не большой любитель сладостей, но от свежего, янтарного, словно пропитанного солнечными лучами меда не откажусь. Знающие люди говорят: у ценителей жидких сортов осталось совсем немного времени, чтобы полакомиться любимым продуктом.