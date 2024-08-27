Даже в самой трудной судьбе есть возможности для счастливых перемен

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Ирина Горнова

Непридуманная история, рассказанная сотрудницей Акмолинской УИС

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудница акмолинского исправительного учреждения рассказала трогательную историю о женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Собирая своих детей в школу, она обратила внимание на мальчика лет шести-семи, который ходил между прилавками и рассматривал канцелярские товары. В тот момент сотрудница УИС подумала, что это просто чей-то ребенок разглядывает пестрящие разноцветьем прилавки. Но на другой день история повторилась. 

«Когда я вновь увидела ребенка, бродящего между рядами спортивной одежды и обуви, в голове промелькнула мысль: «Все ли у него в порядке?», - рассказывает сотрудница УИС.

Расспросив мальчугана, сотрудница акмолинского учреждения узнала, где тот живет и встретилась с его мамой.

«Регина, воспитанница детдома, ни родителей, ни родственников у нее нет. Училась средне, после школы закончила поварские курсы. Без опыта, в одном из кафе курортного городка предложили работу только посудомойки, вечерами стала ещё подрабатывать официанткой. Здесь девушка и познакомилась с Русланом, а уже через два месяца они стали жить вместе. Рождение двух первых детей, казалось, укрепило семью, Руслан никогда не рассказывал о своей работе, часто уезжал в командировки, но, возвращаясь, всегда был так же мил и заботлив и к ней и детям.  Через несколько лет Регина родила двойню, а через полгода в автомобильной катастрофе погиб ее гражданский муж», - продолжила свой рассказ женщина.

Вот тут все и началось. Спустя месяц, объявились хозяева квартиры, которая оказалась съемной, платить было нечем.

«Молодая женщина с четырьмя детьми оказалась в миг на улице. Хозяйка квартиры звонила каждый день, требовала, чтобы освободили квартиру, детей кормить было нечем, денег у нее было немного. Отчаявшись, молодая одинокая многодетная мать решилась на крайность. Поздним вечером, она пробралась к детскому дому, написала записку, в которой сообщила, как зовут двух малышей, просила заботиться о них, пообещав забрать при первой возможности.  С двумя старшими Регина пару дней ночевала у дворничихи, в подвальном помещении, среди лопат и метел, девушка боялась обращаться к кому-либо за помощью, опасаясь, что заберут детей. «Дай бог здоровья бабушке Дусе, узнав мою историю, забрала нас к себе. Я помогала ей на работе, а она заботилась о нас, как родная бабушка, которой у меня никогда не было. Дети ее так и зовут наша бабушка», - со слезами на глазах говорит Регина. Через некоторое время женщина  нашла работу, в двух организациях мыла пол в обеденное и вечернее время,  навещала своих малышей в детдоме, а через год забрала их», - рассказала в заключении сотрудница акмолинской УИС. 

Сегодня, Регина работает в небольшом кафе, помощницей на кухне. Живет семья в съемной квартире, детки ухоженные, конечно, средств не хватает на все даже самое необходимое, двое старших детей школьники второго и первого классов. Второклассника и помогли собрать в школу сотрудники акмолинского учреждения.

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