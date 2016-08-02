ДЧС ВКО сообщает об обстановке в области на 2 августа Официально 757

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС



Пожары в зданиях жилого назначения



01.08. в 13-52 г.Усть-Каменогорск, ул. Москаленко произошел пожар в частном жилом доме на площади 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 14-22 и ликвидирован в 15-53 силами ГУ «СП и АСР» ДЧС (19 человек и 4 единицы техники).



СЕЙСМООБСТАНОВКА



Сведений об опасных явлениях не поступало



СЕЛЕ (ЛАВИНО) ОБСТАНОВКА



Сведений об опасных явлениях не поступало.



ГИДРОМЕТЕОПРОГНОЗ



По Восточно-Казахстанской области на 02.08.2016 г.:

Местами дождь, гроза. Днем возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, местами 18°, днем 21-26°, местами 29° тепла.



ДЧС ВКО



