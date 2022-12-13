Дебошира и тирана – к ответственности

Общество
Насихат Оркушпаева

С домашними агрессорами в Казахстане намерены бороться по-новому.

Проблема насилия в отношении женщин остается актуальной для казахстанского общества. В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить спецподразделения по защите женщин и детей от насилия. О результатах их работы и других мерах по противодействию семейно-бытовым конфликтам рассказал на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин.

– С прошлого года в каждом районном отделении полиции введен штат спецподразделения по защите женщин и детей от насилия. Сотрудники не только принимают заявления от потерпевших, но и оказывают им психологическую помощь, а также активно сотрудничают с кризисными центрами и неправительственными организациями. Кроме того, во всех департаментах полиции действуют оперативно-следст­венные группы, состоящие из 280 женщин-следователей, – рассказал спикер.

С начала года, по озвученным данным, в правоохранительные органы поступило примерно 100 тыс. звонков о домашнем насилии. Однако порядка 60% из этих сообщений были списаны, поскольку потерпевшие отказывались от подачи заявлений, а без такого письменного обращения полицейские не могут привлечь домашнего тирана к ответственности.

– Разработаны законодательные поправки по усилению ответственности за бытовое насилие. Во-первых, предлагается перейти от заявительного характера реагирования на бытовое насилие к выявительному. Если раньше требовалось заявление от потерпевшей стороны, то с внедрением новшеств будет достаточно того, чтобы полицейский убедился в наличии признаков насилия и зафиксировал побои на видео­регистратор. Такой подход позволит применять принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Во-вторых, планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон. Предлагаем использовать ее лишь единож­ды и только в суде, – добавил Жасулан Жуманалин.

Также в рамках КоАП РК будут определены конкретные сроки административного ареста за совершенное преступление, а за повторные факты тирана ждет ужесточение наказания. Самое главное – предлагается внедрить незамедлительную изоляцию агрессора на период следствия, что позволит обезо­пасить женщину и (или) детей.

– Мы регулярно советуем не молчать о фактах насилия и сообщать о них в полицию. Только придав их гласности, можно искоренить проблему. Напомню, что если вы не можете заявить о тирании открыто, то можете использовать международный жест, подняв руку, согнув большой палец и сжав кулак. По нему окружающие поймут, что вам требуется помощь, – резюмировал спикер.

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