Дебоширам – по заслугам

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Самат Бейсембаев

За последние пять лет число обращений по фактам бытового насилия в Казахстане выросло в три раза.

Об этом на брифинге в МВД проинформировал заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров.

Он отметил, что примерно в 60% случаев полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших писать заявление. А без этого, согласно законодательству, правоохранительные органы не могут привлечь к ответственности домашних тиранов. Но безнаказанность порождает вседозволенность. Как итог: с начала этого года в республике зарегистрировано 18 (!) убийств на бытовой почве.

Внедряются новые методы борьбы с бытовым насилием, которые МВД разрабатывало совместно с другими госорганами страны. Так, дебоширов теперь будут привлекать к ответственности без заявления потерпевших, исключая при этом давление на них агрессора и возможность повторного примирения сторон. Ужесточена и административная и уголовная ответственность за бытовое насилие.

– Мажилисом и Правительст­вом данные подходы рассмот­рены и одобрены. В настоящий момент законопроект находится в Сенате Парламента, – уточнил Ренат Зулхаиров, добавив, что нужно бороться не с последствиями, а с причинами.

По его мнению, это падение морально-нравственных устоев, маргинализация части общества, алкоголизм, наркозависимость и лудомания. При этом роль гос­органов размыта. По мнению большинства, за все ответственна полиция. Но пассивное отношение общества к таким фактам формирует правосознание дебошира.

Напомним также, что Президент дал поручение разработать концепцию, направленную на защиту общественной безопас­ности, которая рассчитана на пять лет и нацелена на устранение причин, накопившихся в системных проб­лемах. Как заметил Ренат Зулхаиров, основная сложность – это разрозненность госорганов. Для решения вопроса МВД РК изучен опыт зарубежных стран, в частности Германии, где к решению вопроса привлечены все заинтересованные госорганы и неправительственные организации.

– К примеру, если произошел бытовой конфликт, сотрудники полиции призваны пресечь его и провести оперативное и качественное расследование с принятием мер и привлечением к ответственности виновного лица. Далее уже кризисные центры с участием психологов выясняют причины произошедшего. Если причины в отсутствии работы, то подключаются социальные службы по трудоустройству. Если причина связана с детскими травмами, то с участием специальных программ и тренингов проводят работу с агрессором. Также при наличии детей активную роль играют органы опеки, которые изучают жилищно-бытовые условия. И в случае высокого риска для жизни несовершеннолетних принимают соответствующие меры, вплоть до лишения родительских прав, – сказал представитель ведомства.

В целом в Казахстане ежегодно поступает более 130 тыс. обращений о фактах бытового насилия. Причины и последствия везде разные, и подходят к каждому делу индивидуально.

Отметим также, что Министерство внутренних дел на сегодняшний день договорилось с кризисными центрами Павлодара, Алматы и Астаны.

– Они будут принимать жертв бытового насилия. Далее уже инспекторы полиции будут сообщать дебоширу, что ему необходимо пройти соответствующие курсы в кризисных центрах. Это нужно, чтобы агрессор понял, что так жить нельзя, такое поведение недопустимо, – сказал Ренат Зулхаиров.

Пока проект работает в пилотном режиме, но к нему уже подключены многие госорганы, в том числе министерства здравоохранения, просвещения, труда и социальной защиты населения, а также органы опеки и попечительства, местные исполнительные органы и неправительственные организации.

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