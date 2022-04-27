Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Дебюрократизация госаппарата: более чем в два раза сократили количество комиссий при Правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе совещания было отмечено, что для исполнения соответствующего Указа Главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий.

Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.

Так, на сегодняшний день постановлением Правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах.

Разрабатывается новый регламент Правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства Правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены.

Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной системы «Е-өтініш».

«План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов», — отметил Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить работу госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.

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