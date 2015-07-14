Дебют удался Свежий выпуск 464 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Это – дети полицейских. Работа стражей порядка требует полной самоотдачи, и тут очень важно, борясь за чужие семьи, не упустить тепла и понимания в собственной. Этому обстоятельству в ведомстве в последнее время стали уделять особое внимание, при всякой возможности взрослые и дети проводят время вместе, участвуя в различных мероприятиях.

Идея создания хора из сыновей и дочерей полицейских родилась не так давно, но уже показала свою правильность. Талантов среди них предостаточно, в качестве сценического наряда была избрана форма – как у родителей. Шили ее увлеченно и не зря старались: очень эффектный вид приобрели маленькие артисты. Выступление в «Золотой осени» стало их дебютом вне стен полицейского департамента. Успех полный! Особенно удалась, считают гости и хозяева лагеря, песня об Астане, исполненная ими совместно. Приятным дополнением к празднику стали плазменный телевизор и сладости, переданные начальником ДВД воспитанникам школы-интерната.



