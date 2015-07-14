Дебют удался

Свежий выпуск
464
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Это – дети полицейских. Работа стражей порядка требует полной самоотдачи, и тут очень важно, борясь за чужие семьи, не упустить тепла и понимания в собственной. Этому обстоятельству в ведомстве в последнее время стали уделять особое внимание, при всякой возможности взрослые и дети проводят время вместе, участвуя в различных мероприятиях.
Идея создания хора из сыновей и дочерей полицейских родилась не так давно, но уже показала свою правильность. Талантов среди них предостаточно, в качестве сценического наряда была избрана форма – как у родителей. Шили ее увлеченно и не зря старались: очень эффектный вид приобрели маленькие артисты. Выступление в «Золотой осени» стало их дебютом вне стен полицейского департамента. Успех полный! Особенно удалась, считают гости и хозяева лагеря, песня об Астане, исполненная ими совместно. Приятным дополнением к празднику стали плазменный телевизор и сладости, переданные начальником ДВД воспитанникам школы-интерната.

Популярное

Все
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Футзал по-журналистски
Криминалистика – это целое искусство
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Минутой молчания и троекратным салютом почтили память погибших полицейских
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
В Адмкодексе РК есть две статьи, предусматривающие наказание за мусор, оставленный в неположенных местах
В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул»
Нет границ между городом и селом
«Перезагрузка» партии «Ауыл»
По ту сторону экрана
Как министр удивился припискам по поголовью скота
Конек динамовца Амира Маймуратова – скорость!
Кто на выдумку хитер?
Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало возможным в РК
О бесконтрольности подготовки к отопительному сезону заявил Бектенов
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Фермеры готовятся к приходу сайги
Банкрот? А жена разрешила?
Вплавь покоряя моря и проливы
Во сколько оценят бесценный сад?
Когда бизнес в надежных руках
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе
Не менее 11 человек погибли из-за наводнения в Сальвадоре
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Как исполняются наказы избирателей
Законы о противодействии торговле людьми рассмотрят сенаторы
Комиссия приглашает к обсуждению
Предотвратить нашествие саранчи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]