Дебютанты зажигают звезды

Нынешний фестиваль студенческого кино проходил под эгидой Года молодежи, объявленного Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном

Назарбаевым. Особенностью «Бас­тау-2019» стало то, что впервые за всю историю программа фестиваля состояла не только из короткометражных фильмов (Bastau Shorts), но и полнометражных дебютных картин (Bastau Debuts), куда вошли 10 художественных кинолент из стран ближнего и дальнего зарубежья.

– У нас была мечта: вывести «Бас­тау» на новый уровень, не ограничиваться только студенчес­кими работами, а дать возможность и дебютантам – выпускникам киновузов представить на фестивале свои картины. И мы ее осуществили, – сказала арт-директор «Бастау» Диана Ашимова. – Работы на конкурс поступили со всего мира. Среди них картины, которые участвовали в кинофестивалях класса «А». А их, напомню, всего 15 по всему миру.

Международное жюри конкурса Bastau Debuts, председателем которого был российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Михаил Сегал, присудило Гран-при в номинации «Лучший фильм» картине «Передвинуть могилу» (режиссер Чон Сын-о, Южная Корея), участвовавшую ранее в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Приз за лучшую режиссуру достался индийско-китайской картине «Стон» (режиссер Доминик Сангма). Специального приза жюри удостоена работа нашей соотечественницы Шарипы Уразбаевой «Марьям».

И если приз за лучшую мужскую роль присужден не был, то в номинации «Лучшая актриса» награды получили Юдита Франкович за роль в фильме «Стертая» Михи Маззини (Словения, Хорватия, Сербия) и Джой Ригер, снявшаяся в «Девственнице» Керена Бена Рафаэлья (Израиль, Франция, Бельгия). Кроме того, особого упоминания жюри удостоена польский режиссер Малгожата Имельска за фильм «Все для моей матери».

На участие в конкурсе Bastau Shorts было подано рекордное число заявок – 360 из 44 стран, что говорит о его возросшем международном авторитете. Лучшим короткометражным документальным фильмом назван «Голос провинции» Асель Сыдыковой (Кыргызстан). Лучшей короткометражной анимационной картиной стала «Драматическая концовка» Кериха Арнэ (Латвия). Лучшим короткометражным игровым фильмом – «Продавщица» Сречиты Дас (Индия). Казахстанский режиссер Самгар Рахим удостоен Специального приза жюри за фильм «С дипломом в аул».

Представленные в конкурсе киноленты, как всегда, соревновались и за приз от студенческого жюри, который присудил Гран-при за лучший короткометражный фильм Лауре Тамошюнайте (Литва) за картину «Я спал, когда счастье проходило мимо».

Еще одна особенность «Бас­тау» нынешнего года – новая программа мирового документального кино Bastau Docs, в рамках которой было показано 10 документальных фильмов из Казахстана, Ирана, России, Норвегии, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Армении, Польши и Беларуси.

Приз имени Ораза Абишева за лучший документальный фильм достался режиссеру из Армении Арсену Аракеляну за картину «Сквозь зеркало» и казахстанке Камилле Бердимуратовой за фильм «Тақсыр». Эти киноленты, по мнению жюри, должны стать учебным пособием для молодых кинематографистов.

Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», по словам его арт-директора Дианы Ашимовой, является площадкой для укреп­ления международных связей, расширения профессиональных контактов, дискуссий творческой молодежи и опытных мастеров кинематографа. В рамках фестиваля члены жюри и гости кинофорума провели мастер-классы, во время которых у студентов была возможность узнать много интересной и полезной информации о мире кино.

Так, например, о проблемах современного кинопроизводства студентам КазНАИ им. Т. Жургенова рассказал искусствовед, режиссер, доцент Российско-Армянского университета Арсен Аракелян. С большим успехом прошел мастер-класс «Искусство питчинга», где армянская актриса и режиссер Армине Анда говорила о том, как убедить потенциальных спонсоров выбрать именно твой проект.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы, посвященные особенностям ко-продукции с Центральной Азией и вопросам неигрового кино в эпоху цифровой революции. Особым успехом пользовалась встреча с представителями российской компании Eastwood Agency – Ханной Мироненко и Ольгой Баженовой, которые подробно рассказали о тонкостях продвижения фильмов на фестивали. И, что называется, яблоку негде было упасть на творческих встречах с российскими актерами Нелли Уваровой и Александром Пашковым.

В качестве особого события фестиваля в Киноклубе Олега Борецкого прошла творческая встреча с председателем международного жюри дебютных фильмов – российским режиссером Михаилом Сегалом, где была показана его картина «Слоны могут играть в футбол». Особый интерес вызвала у зрителей внеконкурсная программа Bastau KZ, где были показаны две новые казахстанские киноленты: долгожданная премьера «Боя Атбая» культового, несмотря на молодость, режиссера Адильхана Ержанова и фильма «Лодка» Багдата Мустафина.

В рамках фестиваля «Бастау» состоялось и подписание меморандума по принятию новых членов в созданную в 2011 году Международную ассоциацию киношкол. В текущем году к ней присоединились еще три киношколы – из России, Армении и Непала.