В рамках Комитета Мажилиса по финансам и бюджету состоялось обсуждение хода реализации принятых поправок по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. По теме депутатам докладывали представители гос­органов, отвечающих за планирование и исполнение бюджета. Вначале ничто не предвещало той бури критики, недоумения и негодования, которую обрушили депутаты на вице-министров финансов – Татьяну Савельеву и национальной экономики – Мадину Абылкасымову, озву­чивших принимаемые ведомствами меры по совершенствованию бюджетного планирования и повышению эффективности бюджетных расходов. Выслушав доклады, народные избранники констатировали – говорить об эффективном бюджете в принципе не приходится…

Депутаты задали вопросы, в большинстве своем оставшиеся без ответов по той простой причине, что ответить на них попросту нечего. Тон задала председатель Комитета палаты по финансам и бюджету Гульжана Карагусова.

– В 2007 году, когда в Парламент пришел «благословенный» новый Бюджетный кодекс, было громко сказано – теперь весь бюджет будет направлен на конечный результат. Сегодня 2017 год. Ни в Бюджетном кодексе, ни в самих бюджетах мы этого так и не увидели, – отметила она.

До сих пор непонятно, из чего складывается эффективность использования бюджетных средств, так как не прописан тот самый конечный результат. А посему спрашивать с кого-то за исполнение бюджета, а тем более наказывать, просто невозможно.

Как известно, одно из требований ОЭСР, по стандартам которой мы так хотим жить, гласит, что любой бюджет должен основываться не на анализе текущих показателей, а на анализе эффективности вложенных денег в предыдущий период. Сделано это было для того, чтобы иметь возможность избежать при планировании бюджета ошибок прошлого периода и каждый, кто задействован в бюджетном процессе, мог нести персональную ответственность.

– Делается ли это? – задала риторичес­кий вопрос Гульжана Карагусова.

Из всего вышеописанного вытекает следующая проблема – ни одна оптимизированная программа не была проанализирована на предмет ее эффективности.

– Вы отвечать не будете – потому что вы этого не сделали. Вы просто кивнули все головой, и никто этого не сделал. Если вы этого не делаете, значит, цели остались не достигнутыми, – констатировала депутат, обращаясь к представителям госорганов.

К мнению коллеги присоединился депутат Аманжан Жамалов, призвавший вице-министров, попытавшихся оппонировать, не делать этого, так как аргументы о том, что описанная Гульжаной Карагусовой ситуация поступательно меняется, разбиваются о факты.

– Как вы формируете бюджет? Вы его планируете также, как и до 2007 года, до принятия кодекса. Вы до сих пор считаете исходя из учета коэффициента инфляции. Как же может тогда поменяться ситуация, если вы по-старому считаете? Нет никакого анализа того, что выполнено или не выполнено в предыдущем бюджете. Как считали сто лет назад, так и считаете до сих пор. И о каком конечном результате вы говорите. Его не может быть, пока не измените саму методику расчета, – сказал он.

Еще один индикатор эффективного бюджета – госдолг. Который растет. И это очень волнует депутатов.

– Мы начнем задавать вопросы. Тем более мы начнем их задавать, потому что в 2010 году ратифицировали заем на очень большую сумму для улучшения налогового администрирования. Прошло 7 лет, где результат? – спросила Гульжана Карагусова.

Вопрос остался без ответа.

Такое обилие вопросов натолкнуло депутатов лишь на один вывод – у представителей госорганов, ответственных за бюджет, нет видения ситуации и выхода из нее.

– Вразумительного доклада не услышали. Это прискорбно. Все до сих пор носит формальный характер, – считает Аманжан Жамалов.

Депутаты выдвинули ряд предложений. Одно из них – Омархана Оксикбаева, как известно, долгие годы возглавлявшего Счетный комитет. Он предлагает ввести уголовную ответственность за неэффективное использование бюджетных средств.

– Я полагаю, когда мы неэффективно тратим бюджетные деньги, когда мы строим школу, а там наполняемость 30%, а где-то нужна школа, где в 3–4 смены учатся дети, но ее нет, те, кто допустил такие просчеты, должны нести персональную ответственность. Здесь наверняка была корысть. И надо спрашивать сполна, – считает депутат.

Вице-министр МНЭ Мадина Абылкасымова с такой постановкой вопроса не согласилась: в стране идет гуманизация законодательства, посему введение уголовной ответственности за недостижение целевых индикаторов – мера чрезмерная.

Подвела итоги заседания Гульжана Карагусова. Она призвала уполномоченные органы, отвечающие за бюджетную сферу, не заниматься самообманом, а реально взглянуть на сложившуюся ситуацию. Из года в год, из бюджета в бюджет перетекают одни и те же проб­лемы – неправильное планирование, неэффективное использование.

– Галочки никому не нужны, тем более сейчас, в непростых экономических условиях, – сказала она.