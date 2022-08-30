«Дедушки» – бомба, «бабушки» – огонь!

Молодежь в очередь выстраивалась, чтобы сделать селфи возле легендарной «Чайки», или «ГАЗ-13». В 1950-х эта машина стала нашим ответом американским «кадиллакам» и «паккардам». «Она такая мощная! – восхищались ребята. – Бомба! Такая «крутая!». Модель, представленная на выставке, вполне могла возить партийного начальника или минист­ра в Алматы: строгая, черная, с невероятным по тем временам двигателем объемом 5,5 литра и мощностью 195 лошадиных сил.

В этом году праздничную программу открыла вечеринка с улетной «фишкой» – выставкой ретро-автомобилей и мотоциклов. Горожанам дали возможность увидеть, например, знаменитую «Эмку», или, как говорили в народе, «воронок». Эту марку «ГАЗ-М1» начали выпускать в 1936 году, она стала мрачным символом сталинских репрессий. Когда люди среди ночи слышали шум подъехавшей машины и бежали выглянуть в окно, больше всего они боялись увидеть именно черную «Эмку».

В Усть-Каменогорске 30 августа – двойной праздник: День Конституции совпадает с Днем города. Атмосфера такая, словно у горожан большое теплое семейное торжество – с дастарханом, с добрыми сюрпризами.

В атмосферу 1960-х помогли окунуться автомобили ­«ГАЗ-21», они же «Волги», служившие машинами ГАИ, скорой помощи, такси. Многие усть-каменогорцы вспоминали, что такие «Волги» водили их дедушки. «Будто в детстве побывали», – делились эмоциями горожане.

Самым трогательным экспонатом стал главный герой советского автофольклора – горбатый «Запорожец», или «ЗАЗ-965». Его начали выпускать в 1960 году в Запорожье. В селах машину считали неубиваемой, как трактор. Багажник впереди, двигатель сзади.

– Помню день, когда я в первый раз увидела «Запорожец», – поделилась эмоциями жительница города Асем Сапарова. – Дед открыл спереди капот, кинул туда охапку дров и поехал. Я долго считала, что эти машины ездят на дровах.

Атмосферу «ретро» продолжила костюмированная дискотека. Как отметили в городском отделе внутренней политики, сегодня казахстанцам любопытно прикоснуться к прошлому – «побывать» во временах оттепели, в 1970–1980-х годах и даже лихих 90-х. Горожане специально готовились – искали «бабушкины» фасоны, шили костюмы по моде тех лет. Получилось яркое эмоциональное событие. На дискотеке зажигали и молодежь, и дамы бальзаковского возраста. Как признались в акимате, они сами удивились, какой отклик получила идея. Площадь вся была заполнена людьми!

– Дню Конституции мы посвятили концерт «Оскемен дауысы», – рассказала руководитель отдела Аяужан Ашимова. – Это первый такой проект в Усть-Каменогорске. Любой желающий от 17 до 50 лет мог блеснуть своими исполнительскими способностями. Вы не представляете, сколько у нас талант­ливых людей! В отборочном туре участвовали электрики, строители, бухгалтеры, водители, инженеры, кулинары… С теми, кто прошел в финал, взялись безвозмездно поработать профессиональные музыканты, преподаватели. В результате несколько молодых людей уже получили приглашение в колледж искусств. Главное, город практически без бюджетных затрат подготовил невероятный грандиозный концерт, где звездами стали сами же усть-каменогорцы.

В праздничную программу также вошли традиционная ярмарка меда и сельхозпродукции, фестиваль «Вкус Востока» с кулинарными мастер-классами, концерты коллективов этнокультурных объединений, фейерверк.