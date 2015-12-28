Деды Морозы на мотоциклах поздравили детей с Новым годом в Актау

Общество
Фото с сайта lada.kz
Необычных Дедов Морозов могли увидеть жители Актау в минувшее воскресенье. Вместо упряжек сказочные герои прокатились по улицам города на мотоциклах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Подарить горожанам праздничное настроение решили байкеры Актау. Переодевшись в костюмы Дедов Морозов, мотоциклисты развозили подарки детишкам с ограниченными возможностям и инвалидам, воспитывающим маленьких детей.

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"Мы попросили у администрации города дать нам адреса детей с ограниченными возможностями и взрослых-инвалидов, воспитывающих детей, и решили их поздравить. Очень переживали за погоду, но, к счастью, погода нас выручила. Мы поздравили тех, кто был дома, а оставшиеся конфеты решили раздать детворе, гуляющей у двух городских елок. С успехом эту операцию провели", – рассказали участники акции.

Традицию – дарить улыбки в канун Нового года – байкеры Актау стараются поддерживать каждый год. Эта акция стала третьей по счету. В прошлые годы мотоциклисты посещали детские дома, дома-интернаты.

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"Думаем, что это будет ежегодно. Все это делается от души. Весело, поднимаем настроение, все сигналят, приветствуют, детишки рады. Когда люди видят такое количество Дедов Морозов, высовываются из окон машин, подходят и фотографируются. Так что селфи с нами можете искать по всему городу. В канун Нового года байкеры Актау поздравляют жителей нашего любимого города, всем желают счастья, здоровья и удачи в Новом году, – отметили Деды Морозы.

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