Дефиле с этническим колоритом

Максут ИРЖАНОВ
Мероприятие было организовано академией моды Kazakhstan Fashion Academy (KFA) при поддержке КГУ «Астаны Жастары» акимата города Астаны. Отечественные дизайнеры постоянно уделяют внимание культуре, живущей не одну эпоху. Они сохраняют этнический стиль, мягко переплетают национальные узоры с трендами нашего времени, в каждой коллекции читается возрождение к истокам. Именно поэтому этот показ организаторы решили устроить в одном из исторических мест столицы – Национальном музее.
KFA – первая академия в столице, работающая сразу по 5 направлениям: дефиле, актерское мастерство, личный пиар, фотообраз и хореография. На сегодня в компании обучается более 200 студентов. К показу коллекций «Облик степи» были привлечены известные специалисты, одним из которых является педагог академии, участница шоу «Танцы на ТНТ» Мадина Бейсекеева. Помимо этого, над проектом работали режиссеры-постановщики, фотографы, журналисты и известные модели. А среди гостей в этот день было немало ценителей моды, в их числе работники государственных структур, известные актеры, певцы, телеведущие. А ведущим fashion-показа стал представитель Первого канала «Евразия» Камиль Галиев.
Принявшие в показе коллекции дизайнеры постарались показать привлекательность национальной одежды, актуальность, качество и продвижение казахского колорита. Для создания аутентичного эффекта подбирались традиционные материалы: натуральная кожа, мех, тонкий войлок, сукно, шелк, парча, велюр, бархат. Именно этим отличались бренды Bibisara, Kaidarova, FarizaSultan, MA’LINE, JADO и другие.
– Мы рады и готовы проводить мероприятия разного жанра, так как они привлекают истинных ценителей искусства, – сказал по завершении показа коллекций «Облик степи» директор Национального музея РК Дархан Мынбай. – Надеюсь, что наша светлая дорожка в зале современного искусства станет дорогой в мир моды для многих молодых дизайнеров и манекенщиц.
Организаторы мероприятия также отметили, что показ коллекции, приуроченный к 550-летию Казахского ханства, непременно повысит интерес к культуре и истории страны, а также даст новый импульс развитию моды и поддержке отечественных производителей.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Подиум для всех
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Ночь – не время для детских прогулок
Первые ракетки страны стартовали с побед
История ожила в «цифре»
Мощности увеличились в три раза
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Под властью резца
Пластиковые отходы – в дело
Врачи помогают получить профессию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Эстафета чести
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Европейский вектор
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
В Казахстан придет долгожданная прохлада
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
Чистая вода для села
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]