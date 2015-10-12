Дефиле с этническим колоритом Максут ИРЖАНОВ

Мероприятие было организовано академией моды Kazakhstan Fashion Academy (KFA) при поддержке КГУ «Астаны Жастары» акимата города Астаны. Отечественные дизайнеры постоянно уделяют внимание культуре, живущей не одну эпоху. Они сохраняют этнический стиль, мягко переплетают национальные узоры с трендами нашего времени, в каждой коллекции читается возрождение к истокам. Именно поэтому этот показ организаторы решили устроить в одном из исторических мест столицы – Национальном музее.

KFA – первая академия в столице, работающая сразу по 5 направлениям: дефиле, актерское мастерство, личный пиар, фотообраз и хореография. На сегодня в компании обучается более 200 студентов. К показу коллекций «Облик степи» были привлечены известные специалисты, одним из которых является педагог академии, участница шоу «Танцы на ТНТ» Мадина Бейсекеева. Помимо этого, над проектом работали режиссеры-постановщики, фотографы, журналисты и известные модели. А среди гостей в этот день было немало ценителей моды, в их числе работники государственных структур, известные актеры, певцы, телеведущие. А ведущим fashion-показа стал представитель Первого канала «Евразия» Камиль Галиев.

Принявшие в показе коллекции дизайнеры постарались показать привлекательность национальной одежды, актуальность, качество и продвижение казахского колорита. Для создания аутентичного эффекта подбирались традиционные материалы: натуральная кожа, мех, тонкий войлок, сукно, шелк, парча, велюр, бархат. Именно этим отличались бренды Bibisara, Kaidarova, FarizaSultan, MA’LINE, JADO и другие.

– Мы рады и готовы проводить мероприятия разного жанра, так как они привлекают истинных ценителей искусства, – сказал по завершении показа коллекций «Облик степи» директор Национального музея РК Дархан Мынбай. – Надеюсь, что наша светлая дорожка в зале современного искусства станет дорогой в мир моды для многих молодых дизайнеров и манекенщиц.

Организаторы мероприятия также отметили, что показ коллекции, приуроченный к 550-летию Казахского ханства, непременно повысит интерес к культуре и истории страны, а также даст новый импульс развитию моды и поддержке отечественных производителей.



