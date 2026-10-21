Дефицит более 170 тысяч учебников выявили в школах Шымкента

Обновления требуют 2 миллиона экземпляров учебников, что составляет около 74% всего фонда.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Енбекшинского района города Шымкента зарегистрировала системные нарушения при обеспечении учащихся учебниками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областного пресс-службу надзорного органа

Было установлено, что в государственных школах города дефицит составлял более 170 тысяч учебников. Кроме того, выявлено свыше 110 тысяч изношенных и непригодных книг. Обновления требуют 2 миллиона экземпляров учебников, что составляет около 74% всего фонда.

В течение последних трёх лет инвентаризация книжного фонда с учётом количества учащихся не проводилась. Не соблюдалась периодичность обновления учебников, а закупки не покрывали фактическую потребность школ.

В частности, школа-гимназия №38 имени Н. Ондасынова запросила 293 учебника английского языка для пятых классов, однако получила лишь 90 экземпляров. В результате учащимся выдавались изношенные учебники с повреждёнными переплётами и отсутствующими страницами.