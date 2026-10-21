Дефицит более 170 тысяч учебников выявили в школах Шымкента

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Обновления требуют 2 миллиона экземпляров учебников, что составляет около 74% всего фонда. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Енбекшинского района города Шымкента зарегистрировала системные нарушения при обеспечении учащихся учебниками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областного пресс-службу надзорного органа

Было установлено, что в государственных школах города дефицит составлял более 170 тысяч учебников. Кроме того, выявлено свыше 110 тысяч изношенных и непригодных книг. Обновления требуют 2 миллиона экземпляров учебников, что составляет около 74% всего фонда.

В течение последних трёх лет инвентаризация книжного фонда с учётом количества учащихся не проводилась. Не соблюдалась периодичность обновления учебников, а закупки не покрывали фактическую потребность школ.

В частности, школа-гимназия №38 имени Н. Ондасынова запросила 293 учебника английского языка для пятых классов, однако получила лишь 90 экземпляров. В результате учащимся выдавались изношенные учебники с повреждёнными переплётами и отсутствующими страницами.

«По акту прокурорского надзора свыше 46 тысяч школьников обеспечены необходимыми учебниками. Для упорядочения учёта книжного фонда акиматом города внедрена электронная библиотечная система Alaqan. Эта мера направлена на совершенствование учёта учебников и планирования потребности школ в учебной литературе», – говорится в информации.

 

 

 

#Шымкент #дефицит #школы #учебники #ЗИП

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