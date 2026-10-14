Дефицит бюджета к 2029 году сократят до 1 трлн тенге за счет роста доходов и адресной соцподдержки – Бектенов

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Правительство Казахстана намерено сократить дефицит республиканского бюджета к 2029 году до 1 трлн тенге за счет увеличения доходов и оптимизации государственных расходов. Об этом на заседании Курултая заявил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на вопрос депутата Курултая Натальи Годуновой.

Депутат обратила внимание на рост дефицита бюджета в денежном выражении, несмотря на его снижение относительно ВВП. По ее словам, покрытие недостающих средств за счет Национального фонда и государственных заимствований стало традиционной практикой.

Наталья Годунова отметила, что в проекте трехлетнего бюджета дефицит на 2027 год увеличен до 4,6 трлн тенге. При этом согласно прогнозу, представленному годом ранее, он должен был составить 3,7 трлн тенге. Таким образом, плановый показатель вырос почти на 1 трлн тенге, или примерно на 40%.

Вместе с тем к 2029 году правительство рассчитывает снизить дефицит до 1 трлн тенге. Депутат поинтересовалась, за счет каких мер планируется добиться такого сокращения и насколько реалистичен прогноз, предполагающий уменьшение дефицита на 3,6 трлн тенге.

Олжас Бектенов пояснил, что трехлетний бюджет ежегодно пересматривается с учетом складывающейся экономической ситуации. По его словам, точно спрогнозировать параметры бюджета на несколько лет вперед сложно, поэтому отдельные показатели корректируются по мере необходимости.

«Что касается дефицита бюджета - это один из основных приоритетов правительства, так было, так есть и так останется. Мы всегда нацелены на то, чтобы сократить разницу между доходами и расходами бюджета», - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, работа ведется по двум основным направлениям: увеличению доходной части и оптимизации расходов.

Так, доходы республиканского бюджета в проекте на трехлетний период планируется увеличить с 19,9 трлн тенге в 2027 году до 23,4 трлн тенге. Прирост составит 3,5 трлн тенге.

Премьер-министр считает эти показатели достижимыми за счет экономического роста, расширения налогооблагаемой базы и совершенствования налогового администрирования. Он также отметил, что дополнительные возможности для увеличения доходов бюджета связаны с результатами налоговой реформы.

«3,5 трлн тенге - это достаточно сдержанный прогноз. Мы надеемся, что увеличим доходную часть и больше», - заявил Олжас Бектенов, добавив, что Правительство видит позитивное влияние налоговой реформы на экономическую ситуацию и поступления в бюджет.

Одновременно Правительство намерено сокращать расходы. В частности, по поручению главы государства введен мораторий на строительство административных зданий государственных органов, которое премьер-министр назвал капиталоемкой статьей расходов.

Кроме того, в ходе корректировки бюджета на 2026 год расходы на 360 млрд тенге были сняты и перераспределены на более приоритетные направления.

По словам Олжаса Бектенова, при подготовке бюджета на 2027 год Правительство получило заявки на расходы в размере 36,9 трлн тенге, однако утвердило 30,2 трлн тенге. Таким образом, в процессе рассмотрения бюджета расходные заявки были сокращены на 6,7 трлн тенге.

Отдельное внимание премьер-министр уделил реформе социальной поддержки. С 1 января следующего года, по его словам, в полной мере будет применяться принцип адресности, при котором помощь предоставляется исходя из нуждаемости человека, а не только его принадлежности к определенной категории.

«Богатые люди, состоятельные, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы. Государство должно поддерживать и будет поддерживать только тех, кто не может в данной жизненной ситуации себя обеспечить», — заявил глава правительства.

При этом социальная помощь, по его словам, не должна становиться постоянным источником существования, а помогать человеку найти работу, обеспечить себя и со временем выйти из категории нуждающихся.

Ожидается, что пересмотр подходов к социальной поддержке позволит высвободить значительные средства. По оценке правительства, экономия составит 700 млрд тенге в 2027 году и почти 2,5 трлн тенге за три года.

Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство продолжит работу над сокращением бюджетного дефицита за счет роста доходов и более эффективного использования государственных средств.