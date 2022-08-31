Фото: primeminister.kz
Правительство , Энергетика
Дефицит дизтоплива: строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики

Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная по поручению Премьер-министра Казахстана комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В ее состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Комиссией выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Так, одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС.

Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ принят ряд оперативных и долгосрочных мер:

- увеличен объем производства ДТ до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тыс. тонн больше, чем в 2021 году;

- увеличены объемы отгрузки ДТ с нефтеперерабатывающих заводов;

- Фондом «Самрук-Казына» и АО НК «КазМунайГаз» достигнута договоренность о поставках дополнительных объемов дизтоплива;

- запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;

- с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа НПЗ.

Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты колл-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

Данный вопрос находится на особом контроле Правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября.

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