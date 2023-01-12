Дефицит дизтоплива в этом году может превысить 500 тысяч тонн – депутат

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С проблемой дефицита дизтоплива, когда реализация ГСМ производилась только по талонам и картам, либо и вовсе в ограниченном объеме, в последние годы казахстанцы сталкивались уже не раз. По словам сенатора Бакытжана Байахметова, дефицит нефтепродуктов ежегодно складывается из-за проблем с производством на трех крупных нефтеперерабатывающих заводах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат считает, что причиной этому также является и «ценник» на топливо соседних стран, который практически вдвое дороже казахстанского, что, соответственно, привлекает транзитный транспорт.

Сенатор напомнил, что с 1 января 2025 года вводится норма единого рынка нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, куда помимо Казахстана входят Россия и Кыргызстан, где цены на топливо – выше. В этой связи Бакытжан Байахметов озвучил ряд актуальных вопросов в адрес премьер-министра.

«Какие меры Правительство планирует предпринять по стимулированию роста производства нефтепродуктов с учетом работы

всех трех крупных НПЗ на максимуме своих производственных мощностей? Какое видение Правительства в отношении

сохраняющегося диспаритета цен на дизтопливо между Казахстаном и его соседями? Есть ли у Правительства среднесрочный или долгосрочный план решения проблемы постоянного дефицита нефтепродуктов и дизтоплива в частности», - задался вопросами депутат Байахметов.