Дефицит госбюджета РК превысил рекордные 1 трлн тенге

Дефицит государственного бюджета РК в этом году резко увеличился. За январь – июль текущего года отрицательное сальдо по поступлениям и расходам госбюджета, чистому бюджетному кредитованию и сальдо по операциям с финансовыми активами составило 1,1 триллиона тенге, сообщает finprom.kz.
Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период сумма дефицита оценивалась в 405,5 миллиарда тенге. Это почти в 3 раза меньше уровня показателя в этом году.
Таким образом, уровень дефицита госбюджета к ВВП за год возрос сразу до 5,3% с 2,4%.
Столь резкое увеличение дефицита госбюджета связано с более быстрой скоростью роста расходов, чем приток поступлений. Всего за 7 месяцев этого года в госбюджет поступило более 7 триллионов доходов – это на 2,1 триллиона тенге, или на 42,1% больше уровня за январь – июнь 2016 года.
При этом затраты из госбюджета составили 7,7 триллиона тенге, или на 2,6 триллиона тенге (52,6%) больше, чем было год назад.
В этом году темпы роста налоговых поступлений замедлились – сумма таких доходов выросла за год на 404,7 миллиарда тенге, или на 12,6%. В январе – июле прошлого года годовой рост налоговых поступлений составил 875,1 миллиарда тенге.
Сбор КПН в этом году увеличился на 9,6%, или на 73,7 миллиарда тенге, НДС – на 6,9%, или на 53,9 миллиарда тенге.
При этом резко увеличился объем поступлений трансфертов – более чем в 2 раза, или на 1,7 триллиона тенге.
Неналоговые поступления в госбюджет, напротив, сократились – на 25,9%, или на 62,4 миллиарда тенге.
В расходной части бюджета рост в этом году показали почти все статьи затрат, кроме обслуживания долга и государственных услуг общего характера.
Наиболее серьезно увеличился объем прочих затрат – на 1,9 триллиона тенге, или более чем в 7 раз. Доля таких затрат в общем объеме выросла до 29% с 6%. Увеличения это связано с перечислением более 2 триллионов тенге в Фонд проблемных кредитов.
Напомним, что 2 июня 2017 года между Правительством РК, Нацбанком, Самрук-Казына, Фондом проблемных кредитов, Народным банком, БТА Банком, Казкомом и его крупным акционером Ракишевым Кенесом было подписано рамочное соглашение, один из пунктов которого предусматривал выкуп Фондом проблемных кредитов отдельных активов и прав требований у БТА Банка в целях общего оздоровления и стабилизации финансового сектора.
Таким образом, это самая крупная статья затрат бюджета. Для сравнения, на соцпомощь и соцобеспечение за январь – июль было израсходовано 1,3 триллиона, или 17% всего объема; на образование – 1,1 триллиона тенге, или 13,8%.
Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период сумма дефицита оценивалась в 405,5 миллиарда тенге. Это почти в 3 раза меньше уровня показателя в этом году.
Таким образом, уровень дефицита госбюджета к ВВП за год возрос сразу до 5,3% с 2,4%.
Столь резкое увеличение дефицита госбюджета связано с более быстрой скоростью роста расходов, чем приток поступлений. Всего за 7 месяцев этого года в госбюджет поступило более 7 триллионов доходов – это на 2,1 триллиона тенге, или на 42,1% больше уровня за январь – июнь 2016 года.
При этом затраты из госбюджета составили 7,7 триллиона тенге, или на 2,6 триллиона тенге (52,6%) больше, чем было год назад.
В этом году темпы роста налоговых поступлений замедлились – сумма таких доходов выросла за год на 404,7 миллиарда тенге, или на 12,6%. В январе – июле прошлого года годовой рост налоговых поступлений составил 875,1 миллиарда тенге.
Сбор КПН в этом году увеличился на 9,6%, или на 73,7 миллиарда тенге, НДС – на 6,9%, или на 53,9 миллиарда тенге.
При этом резко увеличился объем поступлений трансфертов – более чем в 2 раза, или на 1,7 триллиона тенге.
Неналоговые поступления в госбюджет, напротив, сократились – на 25,9%, или на 62,4 миллиарда тенге.
В расходной части бюджета рост в этом году показали почти все статьи затрат, кроме обслуживания долга и государственных услуг общего характера.
Наиболее серьезно увеличился объем прочих затрат – на 1,9 триллиона тенге, или более чем в 7 раз. Доля таких затрат в общем объеме выросла до 29% с 6%. Увеличения это связано с перечислением более 2 триллионов тенге в Фонд проблемных кредитов.
Напомним, что 2 июня 2017 года между Правительством РК, Нацбанком, Самрук-Казына, Фондом проблемных кредитов, Народным банком, БТА Банком, Казкомом и его крупным акционером Ракишевым Кенесом было подписано рамочное соглашение, один из пунктов которого предусматривал выкуп Фондом проблемных кредитов отдельных активов и прав требований у БТА Банка в целях общего оздоровления и стабилизации финансового сектора.
Таким образом, это самая крупная статья затрат бюджета. Для сравнения, на соцпомощь и соцобеспечение за январь – июль было израсходовано 1,3 триллиона, или 17% всего объема; на образование – 1,1 триллиона тенге, или 13,8%.