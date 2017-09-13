Дефицит госбюджета РК превысил рекордные 1 трлн тенге

Экономика
Дефицит государственного бюджета РК в этом году резко увеличился. За январь – июль текущего года отрицательное сальдо по поступлениям и расходам госбюджета, чистому бюджетному кредитованию и сальдо по операциям с финансовыми активами составило 1,1 триллиона тенге, сообщает finprom.kz.

Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период сумма дефицита оценивалась в 405,5 миллиарда тенге. Это почти в 3 раза меньше уровня показателя в этом году.

Таким образом, уровень дефицита госбюджета к ВВП за год возрос сразу до 5,3% с 2,4%.

Столь резкое увеличение дефицита госбюджета связано с более быстрой скоростью роста расходов, чем приток поступлений. Всего за 7 месяцев этого года в госбюджет поступило более 7 триллионов доходов – это на 2,1 триллиона тенге, или на 42,1% больше уровня за январь – июнь 2016 года.

При этом затраты из госбюджета составили 7,7 триллиона тенге, или на 2,6 триллиона тенге (52,6%) больше, чем было год назад.



В этом году темпы роста налоговых поступлений замедлились – сумма таких доходов выросла за год на 404,7 миллиарда тенге, или на 12,6%. В январе – июле прошлого года годовой рост налоговых поступлений составил 875,1 миллиарда тенге.

Сбор КПН в этом году увеличился на 9,6%, или на 73,7 миллиарда тенге, НДС – на 6,9%, или на 53,9 миллиарда тенге.

При этом резко увеличился объем поступлений трансфертов – более чем в 2 раза, или на 1,7 триллиона тенге.

Неналоговые поступления в госбюджет, напротив, сократились – на 25,9%, или на 62,4 миллиарда тенге.



В расходной части бюджета рост в этом году показали почти все статьи затрат, кроме обслуживания долга и государственных услуг общего характера.

Наиболее серьезно увеличился объем прочих затрат – на 1,9 триллиона тенге, или более чем в 7 раз. Доля таких затрат в общем объеме выросла до 29% с 6%. Увеличения это связано с перечислением более 2 триллионов тенге в Фонд проблемных кредитов.

Напомним, что 2 июня 2017 года между Правительством РК, Нацбанком, Самрук-Казына, Фондом проблемных кредитов, Народным банком, БТА Банком, Казкомом и его крупным акционером Ракишевым Кенесом было подписано рамочное соглашение, один из пунктов которого предусматривал выкуп Фондом проблемных кредитов отдельных активов и прав требований у БТА Банка в целях общего оздоровления и стабилизации финансового сектора.

Таким образом, это самая крупная статья затрат бюджета. Для сравнения, на соцпомощь и соцобеспечение за январь – июль было израсходовано 1,3 триллиона, или 17% всего объема; на образование – 1,1 триллиона тенге, или 13,8%.


Популярное

Все
Укрепляя службу гражданской защиты
Проводятся обучающие семинары
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Совершенствовать систему оказания юридической помощи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций
Да будет газ!
Этап выдвижения завершился
24 медали из Мадрида
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Креативно о ценностях
18 медалей из Паттайи
Символы времени и традиций
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия расмо…
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Производство растет, импорт замедляется: новый этап развити…
Новые заводы, дороги и вокзалы: какие проекты запустили в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]