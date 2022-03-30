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Дефицит искусственный – спекулянты реальные
Наталья Денисова
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В Кызылорде выявлен факт спекуляции сахаром в социальном магазине.

Напомним, в областном центре Приаралья работают порядка 40 социальных магазинов, открытых АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур»». Взять социальный магазин в аренду может любой предприниматель. Арендная плата при этом с него не взимается, но ставится условие продажи в соцмагазине продуктов из стабфонда региона по четко установленным ценам и с лимитом отпуска в одни руки. Продукты из стабфонда – 19самых востребованных наименований – доставляются в магазины регулярно в зависимости от спроса. Сахара, например, можно купить в такой торговой точке не более двух килограммов в одни руки по 263 тенге за килограмм.

Однако, мониторя работу социальных магазинов, сотрудники СПК «Байконур» выяснили, что арендатор одного из магазинов продала мешок сахара весом в 25 килограммов в одни руки и по завышенной цене  – по 275 тенге за килограмм. Купил этот мешок сахара владелец частного мини-маркета, который тут же устроил перепродажу сахара в розницу по 500 тенге за килограмм.

– С недобросовестным арендатором социального магазина договор будет расторгнут, – сообщили прессе в СПК «Байконур».

Отметим, что в Кызылорде, как и по всему Казахстану, несколько дней наблюдался ажиотаж в магазинах – люди скупали сахар, создавая искусственный дефицит. И заместитель председателя правления АО «СПК Байконур» Женисбек Ахметов тогда на специальном брифинге разъяснил «сахарный вопрос» населению и попросил жителей перестать запасаться большими объемами сахара впрок, заверив, что на оптовых складах имеется резерв этого продукта и в регион сахар доставляется регулярно.

– Имеющиеся в нашем регионе запасы постоянно пополняются, – сказал он. – В области имеется в запасе 334,2 тонны сахара. В 36 социальных магазинах и социальных уголках крупных торговых точек он продается по 263 тенге. Областной стабфонд закупает дополнительно 136 тонн сахара через АО «НК «Продовольственная контракт­ная корпорация». Этого запаса хватит населению надолго. Отмечу, продукты из списка социально значимых мы не держим в стабфонде, постоянно идет товарная интервенция через социальные павильоны и уголки в торговых домах, продаем по стабильным ценам почти два десятка наименования товаров, начиная с макарон, муки, подсолнечного масла, и до овощей – картошки, моркови, капусты и лука.

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