Свежий выпуск Дефицит искусственный – спекулянты реальные 30 марта 2022 г. 2:31 Наталья Денисова subscriber В Кызылорде выявлен факт спекуляции сахаром в социальном магазине. Напомним, в областном центре Приаралья работают порядка 40 социальных магазинов, открытых АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур»». Взять социальный магазин в аренду может любой предприниматель. Арендная плата при этом с него не взимается, но ставится условие продажи в соцмагазине продуктов из стабфонда региона по четко установленным ценам и с лимитом отпуска в одни руки. Продукты из стабфонда – 19самых востребованных наименований – доставляются в магазины регулярно в зависимости от спроса. Сахара, например, можно купить в такой торговой точке не более двух килограммов в одни руки по 263 тенге за килограмм. Однако, мониторя работу социальных магазинов, сотрудники СПК «Байконур» выяснили, что арендатор одного из магазинов продала мешок сахара весом в 25 килограммов в одни руки и по завышенной цене – по 275 тенге за килограмм. Купил этот мешок сахара владелец частного мини-маркета, который тут же устроил перепродажу сахара в розницу по 500 тенге за килограмм. – С недобросовестным арендатором социального магазина договор будет расторгнут, – сообщили прессе в СПК «Байконур». Отметим, что в Кызылорде, как и по всему Казахстану, несколько дней наблюдался ажиотаж в магазинах – люди скупали сахар, создавая искусственный дефицит. И заместитель председателя правления АО «СПК Байконур» Женисбек Ахметов тогда на специальном брифинге разъяснил «сахарный вопрос» населению и попросил жителей перестать запасаться большими объемами сахара впрок, заверив, что на оптовых складах имеется резерв этого продукта и в регион сахар доставляется регулярно. – Имеющиеся в нашем регионе запасы постоянно пополняются, – сказал он. – В области имеется в запасе 334,2 тонны сахара. В 36 социальных магазинах и социальных уголках крупных торговых точек он продается по 263 тенге. Областной стабфонд закупает дополнительно 136 тонн сахара через АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». Этого запаса хватит населению надолго. Отмечу, продукты из списка социально значимых мы не держим в стабфонде, постоянно идет товарная интервенция через социальные павильоны и уголки в торговых домах, продаем по стабильным ценам почти два десятка наименования товаров, начиная с макарон, муки, подсолнечного масла, и до овощей – картошки, моркови, капусты и лука.