Дефицит новых авто наблюдается в автосалонах Нур-Султана

В автосалонах столицы наблюдается дефицит некоторых моделей автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили менеджеры центра Hyundai Astana, в настоящее время в наличии нет ни одной машины. Время ожидания для тех, кто хочет приобрести новую машину составит от 2 месяцев и выше. В среднем это 3-6 месяцев. На данный момент в очереди по программе льготного автокредитования уже более 8 тыс. человек. Цены на автомобили варьируются от 7 млн до 17 млн тенге в зависимости от модели и комплектации.

В магазинах официального дилера KIA ситуация с новыми автомобилями не такая плачевная. Машины есть, но, по словам менеджеров, за наличный расчет можно приобрести только те модели, которые стоят выше 15 млн тенге. Все, что до 15 млн тенге – продается по программе льготного автокредитования. В очереди стоят около 7 тыс. желающих приобрести новый автомобиль.

В автосалоне по продажам Chevrolet также есть не все модели. Как сообщили менеджеры, проблем с поставками нет. Время ожидания заказа 3-4 месяца.

В этих магазинах автомобили можно приобрести по программе льготного кредитования. Ставка вознаграждения по ней составляет 4% годовых, стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, а сумма кредита не должна превышать 10 млн тенге. Срок кредита – до семи лет.

В дилерских центрах Toyota автомобили есть, но не во всех комплектациях, также ожидается дефицит седанов Camry и кроссоверов RAV4 в связи с приостановкой поставок. Именно эти модели завозятся в Казахстан из России, где приостановлена работа завода. По данным российских СМИ, закрытие завода носит временный характер и связано с проблемами с производственными цепочками и экспортными каналами. Об уходе бренда из России речи не идет.

Дефицит наблюдается и в салонах, где продаются машины бренда Lexus. По данным менеджеров, срок ожидания заказов – от 3 до 9 месяцев. Имеется ограниченное количество автомобилей LADA в магазине дилерской сети в Нур-Султане. Завоз, по словам менеджеров, производится не в таких объемах, как раньше.

По мнению доктора экономических наук, профессора Бауыржана Исабекова есть несколько факторов, из-за которых автомобильная промышленность испытывает трудности. Это геополитическая ситуация, наложенные на Россию санкции, а также логистические проблемы. Например, прервалась доставка микрочипов, производимых в Китае, и других комплектующих для автомобилей. Вследствие этого, объем производства автомашин сократился на 27-28%. По этой причине, мировые цены на автомобили повысились на 17-18%. В целом, подорожание, в зависимости от моделей, может составлять больше или меньше 5%. В Казахстане спрос на автомашины составляет 600-700 тыс. единиц в год.

«С 16 мая 2022 года начался прием заявок на льготные автокредиты под 4% для приобретения автомашин отечественной сборки. Но это не решит проблему автодефицита на нашем рынке. Если ежегодный спрос на автомобили в стране составляет 600-700 тыс., то нельзя сказать, что продажа 10 тыс. авто по льготному кредиту решит вопрос. Тем более у граждан нет возможности получить этот кредит. Приходится ждать несколько месяцев. Потому что, как отмечалось выше, есть проблемы с логистикой, есть процессы оформления документов, и все это требует много времени. Кроме того, поскольку объемы производства автомобилей в мире сократились, можно сказать, что в автоцентрах машин нет. Поэтому, чтобы купить автомашину, нужно ожидать в очереди», - сказал эксперт.