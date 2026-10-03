Дефицит пастбищ снижается

Так местная исполнительная власть от­реагировала на существовавший в регио­не с 2022 года дефицит пастбищ. В рамках исполнения поручения Президента о рациональном использовании земельных ресурсов в области приступили к планомерной и последовательной работе по изъятию сельскохозяйственных угодий, неиспользуемых или же используемых не по назначению. В первую очередь эти земли и перераспределяли для организации выпаса домашнего скота.

Кстати, Костанайская область одной из первых завершила эту работу в обозначенный срок. В целом же, чтобы сократить пропасть между потребностью и действительностью, в регионе использовали несколько способов. В частности, было зарезервировано 735,3 тыс. га земель запаса, из них 203 тыс. га – в рамках перераспределения возвращенных государству земель. Еще 179,2 тыс. га пастбищ населению предоставили сельхозтоваропроизводители, причем совершенно безвозмездно.

– Также в четырех районах области были расширены границы сельских населенных пунктов на 44,6 гектара. В семи районах и городе Аркалыке населению предоставлены пастбища на площади более 100 тысяч гектаров. В общей сложности за последние пять лет для нужд личных подворий в пользование передано свыше одного миллиона гектаров земель, – рассказал заместитель руководителя Костанайского областного управления сельского хозяйства Есимжан Баймаканов.

И все же нехватка земель для выпаса скота ощущается и сегодня. В абсолютных цифрах она составляет 332,5 тыс. га. Дефицит пастбищ отмечается практически во всех районах, но наибольший сложился в пяти: Аулиекольском, Костанайском, Карасуском, Житикаринском и городе Аркалыке.

Это связано с увеличением численности населения в отдельных селах, как правило, расположенных вблизи райцентров, а соответственно, и с ростом поголовья скота, находящегося на частных подворьях.

При этом в сельхозуправлении подчеркивают: нехватка земель для выпаса – показатель, складывающийся из нескольких факторов: в частности, климатических условий, почвенных особенностей. Радует, что на выручку владельцам частных подворий часто приходят сельхозтоваропроизводители, безвозмездно решающие их проблемы путем предоставления кормов и высвободившихся после сбора урожая земель для выпаса скота.