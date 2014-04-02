Культура

Дефицит восполнит ЭРРА

Осенью прошлого года здесь объявили конкурс инновационных проектов «Энергия будущего». В первом организационном совещании, проходившем в региональном технопарке «Алтай», приняли участие ведущие ученые вузов и НИИ страны, представители исследовательских центров крупных предприятий региона и даже несколько местных Кулибиных. Аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул тогда огромное значение «зеленых» проектов на пути нашей страны к постиндустриальному обществу, а также пообещал, что выигравшие конкурс разработки получат финансирование из областного бюджета и грантовую поддержку промышленных гигантов ВКО. 

Авторам лучших иннова­ционных разработок и «зеленых» технологий возобновляемых и альтернативных источников энергии, экологической безопасности и ресурсосбережений предстоит стать участниками региональной выставки. Она в свою очередь будет первым значимым мероприятием проводимой в ВКО работы по подготовке к участию в ЭКСПО-2017.

Одно из главных событий года запланировано в регионе на третью декаду мая. Уже подано более ста оригинальных научных проектов для участия в выставке «Мини-ЭКСПО-2014». Есть среди них и научные разработки, представленные на конкурс учеными Астаны, Алматы и Караганды.

Особый интерес вызывают проекты местных ученых-изобретателей. Например, новаторская идея Михаила Булдакова «Создание энергетической технологии, работающей на ресурсах атмосферы» (ЭРРА), по словам его автора, ставит своей целью «на века» избавить человечество от имеющегося в мире энергодефицита. Примечательно, что изобретатель пообещал уже к маю изготовить первый действующий экземпляр электростанции «ЭРРА» стоимостью всего 350 тыс. тенге.

Проект главы крестьянского хозяйства «Колос» Мухамедоллы Агзамова «Разработка и внедрение в производство высокоадаптивной и влагоресурсосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Восточно-Казах­станской области» значительно дороже. Стоимость бюджета пилотной разработки автор оценивает в 24 млн. тенге. Между тем М. Агзамов уже успел получить положительный ответ на свою заявку о выдаче патента.

Целый ряд проектов применительно к нуждам восточного региона страны представили ученые Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. По словам директора инновационного парка этого вуза Владимира Кима, к их разработке привлекались ученые ведущих университетов страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Немало интересных научных разработок готовятся выдвинуть на конкурс коллектив РГП «Национальный ядерный центр» ученые Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серик­баева, Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, Казахстанско-Американского свободного университета.

Среди перспективных – проект «Ториевая энергетика – энергетика будущего», автором которого является доктор физико-математических наук Сергей Плотников. Ученый из ВКГТУ ставит целью использование в энергетике нового перспективного сырьевого ресурса – тория. На данном этапе автор проекта совместно с ученым из университета Киото (Япония) Такаши Камеи разработали и предложили малый переносный ториевый реактор на расплавах солей мощностью 1 МВт. Впереди – большая работа по созданию жидкосолевого концепта-реактора на ториевом топливе, который ученые готовятся заявить для участия в ЭКСПО-2017.

Целых 5 патентов для участия в конкурсе «Энергия будущего» получено от ученого-изобретателя Ивана Петли. Автор также готовит их к презентации на международную выставку «ЭКСПО-2017». В числе участников предстоящего Мини-­ЭКСПО-2014 есть и гражданин Российской Федерации. Изобретатель из Санкт-Петербурга Вячеслав Першин собирается презентовать авторскую установку паровинтового двигателя для котельной.

Восточный Казахстан обладает мощным солнечным, ветровым и гидроэнергетическим потенциалом. Здесь сосредоточено более 700 горных рек, энергия которых способна с лихвой не только покрыть имеющиеся потребности, но и сделать область в данном направлении экспортоориентированной. Не случайно потен­циальные участники регионального конкурса инновационных идей, итоги которого будут подведены в мае текущего года, не просто воодушевлены возможностью участия в нем, но и твердо верят в то, что каждый очередной этап подготовки к ЭКСПО-2017 является по большому счету дополнительным импульсом для развития ветро-, био-, гелиоэнергетики в регионе и, конечно же, в стране и мире в целом.

Светлана АБЕНОВА,
фото Сергея Сурова
Восточно-Казахстанская область

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